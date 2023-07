Ragazzo in bicicletta investito da auto, trasportato in eliambulanza in codice rosso Un ragazzo in bicicletta è stato investito da una vettura mentre stava per svoltare. Soccorso immediatamente, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Dinamica dell'incidente in fase di accertamento.