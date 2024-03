Ragazzo nascondeva la droga in casa

Militari in borghese

in azione lo scorso week end a Cerreto d’Esi

dove hanno trovato della droga nascosta in un’abitazione. I carabinieri nei giorni scorsi erano stati informati di un intenso via vai nei pressi di in un’abitazione nella quale risiedeva un trentenne nato a Fabriano, di giovani del posto e non solo. I militari hanno così deciso di approfondire, procedendo a una perquisizione personale e domiciliare. Indosso al giovane fabrianese, i carabinieri hanno trovato mezzo grammo di cocaina. Mentre nei locali di pertinenza a sua disposizione, in particolare in garage e in cantina, hanno trovato nascosti oltre 6 grammi di hashish. Il 30enne fabrianese è stato segnalato alla prefettura di Ancona come assuntore di sostanze stupefacenti. I controlli della compagnia carabinieri proseguiranno incessanti in chiave preventiva di ogni reato anche nei prossimi giorni soprattutto per prevenire fenomeni di spaccio di stupefacenti e di abuso di alcol e sostanze di chi si mette alla guida.