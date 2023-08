Ragazzo trovato svenuto a Jesi davanti a un garage: preoccupano i residenti

Un ragazzo a terra esanime davanti ai garage: gli operatori ecologici poco dopo l’alba allertano i soccorsi che portano il giovane al pronto soccorso per le cure del caso. È accaduto venerdì mattina nella zona di via Setificio, nel quartiere San Giuseppe dove i residenti chiedono maggiore sicurezza e decoro. "Qui c’è un totale stato di abbandono degli spazi pubblici – riferiscono i residenti che si stanno organizzando anche con una raccolta firme –. Assistiamo a scene di spaccio tra persone che approfittano della vegetazione lasciata incustodita per i loro scambi. Non mancano nemmeno le risse anche in pieno giorno. Sono stati fatte tante segnalazioni e al massimo sono arrivati i murales sui palazzi – aggiungono -. Noi però qui non ci sentiamo più sicuri, i nostri figli non possono uscire la sera quando in strada iniziano a comparire ubriachi che urlano e si picchiano". Alcuni parlano anche di "giri di prostituzione", oltrechè spaccio. Nei mesi scorsi sono stati beccati dalle forze dell’ordine diversi giovani a spacciare stupefacenti nella zona dei giardini Orti Pace.