Raggira e deruba un’anziana Finisce in carcere dopo dieci anni

Condannata per un furto in abitazione (durante il suo raid riuscì a rubare oggetti e preziosi ad un’anziana per oltre 40mila euro), occupazione di edificio (nel Milanese) e persino danneggiamento: una 47enne residente a Milano, ma domiciliata a Falconara Marittima, finisce in carcere. A provvedere all’ordine disposto dalla Procura della Repubblica di Ancona, due giorni fa, è stata la Polizia di Stato, in quanto la donna aveva raggiunto un cumulo di pene di tre anni e sette mesi di reclusione in conseguenza di due sentenze distinte, rispettivamente risalenti al 2012 ed al 2015. I primi fatti nell’agosto del 2012, quando la donna si era resa protagonista di un furto all’interno di un’abitazione dell’hinterland anconetano, commesso ai danni di un’anziana signora. La nonnina era stata prima circuita dalla donna in maniera subdola, quindi era stata derubata dei suoi monili in oro, orologi ed altri oggetti preziosi per un valore complessivo di oltre 40mila euro. A seguito di articolate indagini da parte dei poliziotti, l’autrice era stata denunciata a piede libero alla Procura della Repubblica di Ancona ed in seguito condannata dal Tribunale di Ancona ad una pena ditre anni e tre mesi di reclusione. Il secondo episodio, invece, è avvenuto ad ottobre del 2015 (oggetto della quale ha ricevuto la seconda condanna parte del cumulo).

La 47enne era stata infatti sorpresa dalla Polizia di Stato all’interno di un appartamento pubblico di Milano, dopo che lo aveva occupato abusivamente da qualche settimana, insieme al figlio minore, approfittando che l’immobile era temporaneamente vuoto. A seguito dell’intervento della Polizia, l’autrice veniva deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Milano ed in seguito veniva condannata dal Tribunale di Milano ad una pena di quattro mesi di reclusione. A fronte delle misure varate dalla Procura dorica, i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona, due giorni fa, hanno provveduto a raggiungerla presso la propria abitazione di Falconara Marittima per notificarle l’ordine di carcerazione. Una volta espletate le formalità di rito, gli uomini della Questura hanno tradotto la 47enne col vizio dei furti e delle occupazioni abusive presso la casa circondariale di Pesaro-Villa Fastiggi, dove espierà la sua pena.