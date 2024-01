Raggiunta la soglia: "Ma non c’è allarme. Livelli non superati. Da capire l’origine"

Non solo da Falconara, dove tutto è cominciato prima di Natale, con oltre 200 segnalazioni tra Santo Stefano e lunedì 15 gennaio, giorno in cui è stato registrato il triste primato di ben 31 telefonate per le esalazioni. Ma un po’ in tutta la provincia.

"Aria irrespirabile", il pensiero comune a tanti cittadini che hanno lamentato, per la maggior parte, "odore di gas e idrocarburi". Almeno a Falconara, dopo i solleciti del Comune e del sindaco Stefania Signorini, i dati dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche e le successive valutazioni dell’Azienda sanitaria territoriale hanno portato proprio l’Ast di Ancona a mettere nero su bianco, in una lettera inviata al Castello lo scorso 5 gennaio, che "non ci sono particolari evidenze che possano suggerire problematiche di carattere sanitario". Ma "quelle segnalazioni – conferma al Carlino Giorgio Catenacci, il direttore scientifico dell’Arpam – sono relative a fenomeni avvertiti soprattutto nel periodo tra prima di Natale e poco dopo Capodanno, nonché negli ultimi dieci giorni". Una situazione che, peraltro, sarebbe suffragata da quanto registrato dalle tre centraline falconaresi (via VIII Marzo, Villanova e Fiumesino) per il monitoraggio della qualità dell’aria, che avrebbero mostrato un oggettivo andamento anomalo per quanto concerne "il biossido di zolfo (SO2) e l’acido solfidrico (H2S), i cui livelli si sono rialzati specialmente sotto le feste, nonché il benzene (C6H6), seppure in maniera inferiore rispetto alle altre due sostanze – illustra Catenacci –. È stata raggiunta la soglia odorigena, quella che arreca disturbo e viene ravvisata dai cittadini, ma non è stata neppure sfiorata la soglia minima per la quale si ravvisano possibili pericoli per la salute. In ogni caso, nell’ambito delle rispettive competenze, i dati che elaboriamo li trasmettiamo al servizio sanitario che poi fa una sua valutazione". I limiti di legge per la protezione della salute umana e della vegetazione non sarebbero stati comunque superati. Inoltre Catenacci assicura che su Falconara, oltre alle tre centraline, "l’Arpam, sempre per conto della Regione, ha aggiunto degli strumenti ulteriori per valutare i fenomeni odorigeni che vengono misurati in automatico, al fine di avere un costante monitoraggio della situazione. Le segnalazioni dei cittadini mostrano una positiva collaborazione. Negli episodi di maggiore intensità i Comuni segnalano e noi, acquisiti i dati, possiamo valutare interventi diretti. Come inviare dei tecnici sui posti per verificare la presenza di odori o, se penso al caso della raffineria Api piuttosto che ad altri importanti impianti stabili, possiamo anche richiedere la documentazione specifica". A determinare la persistenza dei "fenomeni odorigeni concorrono anche le condizioni meteorologiche. In assenza di vento, ad esempio, le centraline potrebbero registrare degli accumuli in quanto quegli odori ristagnano. Per questo sono percepiti più o meno intensamente in alcune zone".

Sul "caso" Montemarciano, in seguito alle segnalazioni del Comune "in merito ad odori molesti riconducibili ad idrocarburi presumibilmente provenienti dalla raffineria" (hanno scritto ieri dal Municipio, ndr) e al successivo sopralluogo del personale dell’Arpam del 5 gennaio, Catenacci conferma che "gli odori sono stati avvertiti nei pressi della stessa raffineria e nelle zone prospicienti", ma, dopo il rapporto dei tecnici "intervenuti con l’olfatto" non sarebbero stati riscontrati "significativi superamenti della soglia odorigena, che è propria di quell’area".