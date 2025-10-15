Raid a Sassoferrato. Vandali nell’ex monastero: "Hanno devastato tutto". Poi suonano le campane

Non uno ma due blitz scattati a Sassoferrato non appena è calata la penombra sull’ex monastero di Santa Croce del XII secolo, in vendita da molti anni e solo da pochi giorni acquisito dall’associazione aps ‘Templari oggi’. Forzato prima il cancello e poi il portone delle cantine, una volta dentro, i vandali, probabilmente quattro, hanno divelto le finestre, lanciato sassi, impresso simboli fallici sulle pareti, spaccato le scale e sono saliti sul tetto dell’ex monastero, sfondandolo. Al termine del raid vandalico, il primo nella notte tra martedì e mercoledì scorsi poi l’indomani, sono saliti per 12 metri fino alla cima del campanile dove hanno suonato le campane. Ma nessuno lì per lì avrebbe dato peso a quel suono che ha rotto il silenzio nella valle.

Il primo blitz nella notte tra mercoledì e giovedì, ma non contenti i ragazzotti, il più grande avrebbe 16 anni ma le indagini dei carabinieri sono in corso, sono tornati l’indomani all’imbrunire continuando nelle loro azioni brutali che avrebbero poi postato, vantandosene, via social. I danni all’ex monastero che era stato acquisito anni fa da un privato per realizzare un albergo con spa, sono ingenti: una cifra che sfiorerebbe i 50mila euro.

A scoprire l’accaduto il custode Vincenzo Passarini: "Hanno devastato tutto. Una furia incredibile. Prima sono entrati realizzando un foro nella porta, foro piuttosto piccolo, quindi probabilmente opera di una persona esile, poi la seconda volta hanno scardinato la porta e una volta dentro hanno devastato tutto, persino le scale. Salendo sul tetto che si è sfondato hanno anche rischiato di farsi male. Così come arrampicandosi sul campanile".

A denunciare l’accaduto, gridando al gesto sacrilego, è stato l’europarlamentare Carlo Ciccioli: "Il vile atto vandalico che ha colpito l’ex monastero di Santa Croce a Sassoferrato è un’offesa che spero possa portare, presto, all’individuazione dei colpevoli che, pare, addirittura, se ne siano vantati sui social network per i loro atti che hanno portato a danni consistenti, si parla di circa 50mila euro. L’ex monastero è stato oggetto di una vendita all’asta e i nuovi proprietari hanno iniziato i lavori per restituirgli una nuova vita in ambito spirituale e religioso. Ebbene, i vandali hanno spaccato le porte, rotto i vetri delle finestre, sfondato il tetto. Non paghi, approfittando dell’impalcatura montata, sono arrivati fino al campanile della adiacente chiesa, suonando le campane. Non è chiaro al momento, lo appureranno le indagini delle forze dell’ordine, se abbiano anche tentato di entrare in Chiesa per proseguire con le loro deprecabili azioni, per certi versi anche sacrileghi visto che comunque si trattava di un luogo di culto".

"Non sono entrati in chiesa fortunatamente" riferisce il parroco don Umberto Rotili. "Pieno sostegno alle forze dell’ordine – rimarca Ciccioli – impegnate nelle indagini per risalire agli autori, per i quali auspico la massima severità. Attaccare i luoghi di culto, seppur in disuso, significa colpire il cuore stesso della nostra comunità, la nostra storia e la nostra fede".

Sara Ferreri