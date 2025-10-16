Raid al monastero, si stringe il cerchio

Si stringe il cerchio attorno al gruppo di minorenni, probabilmente quattro, autori della devastazione, per due serate della scorsa settimana, dell’ex monastero Santa Croce, risalente al XII secolo.

Le indagini dei carabinieri proseguono nel più stretto riserbo, ma nel mirino ci sarebbero quattro giovani, sui 15-16 anni, residenti nei paraggi. I militari stanno ascoltando alcune persone le quali avrebbero visto il gruppetto aggirarsi nella zona, piuttosto isolata, del monastero.

Uno dei quattro si sarebbe vantato dei raid vandalici e del suono delle campane sui social network.

"Spero si arrivi ai responsabili di questi gesti incomprensibili – commenta il sindaco Maurizio Greci –. Si tratta di episodi deprecabili purtroppo non più isolati, nemmeno nel nostro territorio. Gesti che dimostrano una mancanza di rispetto della proprietà altrui e di un luogo quantomai affascinante, soprattutto per la sua storia. Non credo che gli autori abbiano scelto il monastero per il valore simbolico o per la cristianità che rappresenta o rappresentava, quanto piuttosto perché isolato e lontano, hanno probabilmente pensato, alla vista altrui. Autori probabilmente non adulti. Purtroppo si tratta di un fenomeno molto diffuso, e che riguarda anche minorenni. Io stesso non più tardi dello scorso anno ho dovuto denunciare degli atti vandalici al nostro museo di arti e tradizioni popolari. E lo stesso ex monastero non è nuovo a questo tipo di incursioni. Non so se davvero si siano vantati di tanti danni tramite social, ma spero che vengano presto identificati e chiamati alle loro responsabilità, affinchè questo sia di monito anche ad altri".

Non sono uno ma due i blitz scattati non appena sono calate le ombre sul monastero di Santa Croce, in vendita da molti anni e solo da pochi giorni acquisito dall’associazione di promozione sociale ‘Templari oggi’.

Forzato prima il cancello e poi il portone delle cantine, una volta dentro, i ragazzini, probabilmente quattro, hanno divelto e scardinato finestre e porte, impresso simboli fallici sulle pareti e spaccato le scale. Non sazi, sono saliti sul tetto dell’ex monastero, sfondandolo.

Al termine del raid vandalico sono saliti per dodici metri fino alla cima del campanile, dove hanno suonato le campane a mani nude (non essendoci più le corde), come per esultare del loro raid vandalico.

"Speriamo ci sia modo di riparare i danni (che ammonterebbero almeno a 50mila euro, ndr) – aggiunge il sindaco Greci – e che quel luogo affascinante possa tornare a essere visitabile al pubblico, oltrechè sede dell’associazione Templari, oggi che lo ha acquisito".