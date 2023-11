Raid dei ladri nelle case. Si cerca una Mercedes

I ladri sono entrati in azione mercoledì in un’abitazione di Trecastelli, in località Monterado. Forse, disturbati dal rientro dei proprietari, hanno dovuto rinunciare al colpo, lasciando la casa sottosopra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Quella dove sono entrati, non è l’unica casa che i malviventi hanno preso di mira nel tardo pomeriggio di giovedì: in un’altra abitazione sono entrati nel giardino dopo aver oscurato i lampioni con dei secchi, forse con la speranza di non farsi vedere. Ad avviare i proprietari sono stati casi che, come segnalato dalla padrona sui social ‘Sembravano letteralmente impazziti’. Le abitazioni che ignoti hanno cercato di ripulire si trovano a poca distanza dal fiume. Sui social è partito il tam tam tra i residenti delle zone interessate che, messi in allerta, alcuni hanno liberato i cani nei giardini, nella speranza di essere avvisati in caso di presenze sospette.

Un altro colpo era stato tentato nella frazione di Sant’Angelo dove ignoti hanno cercato di introdursi ma sono stati messi in fuga dai proprietari che si trovavano in casa. I ladri sarebbero arrivati a bordo di una Mercedes bianca coupè con tetto nero, si tratterebbe della stessa auto notata da alcuni residenti durante l’ultima ondata di furti che aveva interessato la spiaggia di velluto ed il suo hinterland.