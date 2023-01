Raid dei lupi, fanno strage di galline

Gli avvistamenti ormai non si contano più. Branchi di lupi si spostano nella vallata del Musone a grande velocità. In tanti li fotografano estasiati dalla loro bellezza, altri fanno la conta dei danni. Da ultimo, l’altra sera, un’incursione in un orto in contrada Valle Oscura a Castelfidardo. I lupi hanno fatto "bottino" uccidendo diverse galline. La scorsa settimana un esemplare è stato centrato da una macchina in corsa nella zona del Conero golf a Sirolo . Sono arrivati gli addetti della Provinciale a rimuoverlo dalla carreggiata quel bellissimo esemplare investito appunto da un’auto in transito. I Comuni, da parte loro, raccogliendo le paure di allevatori e comuni cittadini, cercano di correre ai ripari. Quello di Loreto ad esempio ha inviato alla Guardia forestale e alla Polizia venatoria provinciale una richiesta ufficiale di controllo dopo gli avvistamenti e chiesto di stilare un vademecum con i comportamenti da adottare da indirizzare ai loretani. Come Castelfidardo, anche la città mariana ha domandato alle autorità di intervenire tempestivamente per le verifiche sulle caratteristiche e gli spostamenti del branco. Dalla fine dell’anno appena chiuso si susseguono le segnalazioni a Camerano. Un lupo è stato investito e ucciso da una macchina anche in via Loretana poche settimane fa. Gli attacchi tra Osimo e la città della fisarmonica sono balzati più volte alle cronache. Sono tanti gli episodi in cui infatti a farne le spese sono stati altri animali nelle imprese agricole, tra tutte Santa Paolina farm a Osimo e l’azienda fidardense Magnaterra. L’Amministrazione comunale di Castelfidardo in particolare ha fatto proprie le segnalazioni interpellando gli enti preposti per concordare un percorso comune che salvaguardi al tempo stesso la specie predatrice e l’incolumità pubblica. All’appello aveva risposto Coldiretti Marche attraverso il direttore regionale Alberto Frau, che ha assunto l’impegno di far riaprire in tempi brevi i bandi regionali per finanziare al 100 per cento la costruzione di recinzioni anti-lupo e l’acquisto di cani da guardiania. La proposta di legge intanto è stata siglata. Alla presenza del lupo si vuole porre rimedio. "Non si tratta di aprire la caccia al lupo, come sostengono gli animalisti. Ho firmato la proposta di legge alle Camere perché credo che il problema vada affrontato, così come ha già riferito il neo Ministro all’Agricoltura in Parlamento", aveva detto il consigliere della Lega Mirko Bilò, firmatario assieme al consigliere di Civici Marche in Regione Giacomo Rossi.

Silvia Santini