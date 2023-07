Raid dei vandali ai giardini delle ex Carceri

Ancora vandali ai giardini Sacco e Vanzetti, ex Carceri. Qualcuno nottetempo ha staccato il pannello in materiale ligneo che copriva il vano ascensore mai inaugurato aprendo pericolosamente le porte dello stesso. Come si nota da fuori non è presente al livello dei giardini la cabina ascensore e questo potrebbe essere pericoloso. Si tratta dell’ennesimo atto vandalico in un’area in degrado e non certo nuova ad atti vandalici. Il nuovo episodio è stato segnalato dai residenti, arrabbiati e preoccupati, al comando di polizia locale. Le mura medioevali e la stessa cella delle ex carceri sono sempre più imbrattate di scritte realizzate con bombolette e pennarelli e disegni più o meno osceni. A rendere più abbandonata e in degrado l’area il fatto che è ancora da completare, dopo 10 anni, il cantiere Erap per la realizzazione di appartamenti in edilizia agevolata (in gran parte completato). Un cantiere lumaca che fa discutere ormai da anni. Se ne parla da tempo e la questione è finita anche nei mesi scorsi in consiglio comunale. I lavori sarebbero fermi dallo scorso anno ma terminati al 90 per cento. La ditta incaricata dal consorzio di imprese ha portato alcune questioni economiche sul tavolo dell’Erap che stava valutando anche la risoluzione del contratto. La scorsa estate è stata rimossa la gru per anni immobile in mezzo ai caratteristici giardini Sacco e Vanzetti e anche parte del cantiere per la riqualificazione del palazzone delle Carceri. Poi è stata liberata dall’impalcatura la facciata del palazzo ristrutturato, ma poi tutto si è fermato, ormai oltre un anno fa. Mancano ancora alcune rifiniture interne. Non va meglio per la torre Erap di via Tessitori in edilizia sovvenzionata, un’incompiuta esposta alle intemperie che rischiano di rovinare la struttura per cui sono state investite importanti risorse pubbliche. "Abbiamo sentito il direttore dell’Erap Maurizio Urbinati – ha riferito nei mesi scorsi l’assessore Samuele Animali - e a differenza di quello che era stato detto, non è possibile il subentro da parte dell’impresa seconda classificata. Ci ha riferito che c’è stata la risoluzione contratto con la ditta che aveva l’appalto, ne è seguito un verbale sullo stato di consistenza lavori e si è in procinto dell’avvio delle procedure per la gara per l’affidamento lavori di completamento del fabbricato. L’Erap non ci dà un termine preciso entro il quale il completamento sarà realizzato".

sa.fe.