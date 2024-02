Raid di furti: motorini nel mirino. Due fratelli accusati di ricettazione

Tre motorini rubati in un mese e trovati a casa di due fratelli. Per la polizia, che aveva indagato dopo le denunce dei proprietari, sarebbero stati loro a rubarli o comunque ad acquistarli sapendo che la provenienza era furtiva. A uno dei tre ciclomotori era stato cambiato anche il colore della carrozzeria perché riverniciato di nero.

Con l’accusa di ricettazione in concorso sono finiti a processo, davanti al giudice Corrado Ascoli, un 21enne e un 22enne, entrambi anconetani.

I tre furti risalgono ad agosto e settembre 2022, ai danni di un 54enne, una 28enne e un 35enne, residenti tra i quartieri delle Palombare e delle Grazie. Il primo furto, un Hm Derapage, risale al 10 agosto del 2022. Il secondo il 3 settembre dello stesso anno, era stato uno Scarabeo dell’Aprilia. Nello stesso giorno era stato rubato anche una Aprilia Leonardo.

Tutti e tre i furti erano stati denunciati in questura e la polizia aveva avviato una indagine controllando zone sospette della città e persone che potevano aver avuto a che fare con i furti perché già in passato attenzionate per questo reato. I motorini erano stati trovati in una pertinenza dei due fratelli che per giustificarsi avrebbero sostenuto che dovevano solo ripararli.

La polizia non gli ha creduto e ha proceduto a denunciarli. Difesi dagli avvocati Gabriele Galeazzi, il 22enne, e Michele Carluccio, il 21enne, ieri il giudice ha rinviato l’udienza al prossimo 8 aprile per il 22enne che farà l’abbreviato mentre al 1 luglio per il 21enne per definire una messa alla prova, con un programma rigoroso.

L’imputato più giovane attualmente è in misura cautelare, dopo un arresto, per un’altra causa, relativa a un episodio di estorsione ai danni di un minorenne che risale ad ottobre dello scorso anno, a Montemarciano. Per un debito di droga di 170euro avrebbe preteso gli interessi da un 17enne. Sempre ad ottobre non si era fermato all’alt della polizia stradale dopo una fuga da un campus di Senigallia, dove impennava in sella ad una moto, era stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Per l’estorsione ha un patteggiamento che verrà definito nell’udienza preliminare del 29 febbraio con lavori di pubblica utilità in una associazione e il suo avvocato ieri ha chiesto la messa alla prova in continuazione dei lavori socialmente utili che dovrà già sostenere.

