Raid di furti nelle abitazioni: almeno cinque colpi a segno

E’ tornata l’allerta massima in Vallesina per ulteriori furti effettuati all’interno delle abitazioni. Almeno cinque, gli ultimi segnalati, tra quelli messi a segno e quelli tentati tra venerdì e ieri. Oltretutto in un’area estesa, che ricomprende Castelplanio, Staffolo, Rosora e Moie di Maiolati Spontini. Il grosso dei colpi è stato messo a segno nel tardo pomeriggio di venerdì, in un orario che va dalle 17 alle 20. I ladri avrebbero forzato le finestre, prima di avere la strada spianata per compiere le loro scorribande. A Staffolo, in via Papa Giovanni XXIII, il bottino che i malviventi sono riusciti a portare via si aggirerebbe tra i 200 e i 300 euro. A Moie, invece, in via Gramsci avrebbero trafugato un anello e un centinaio di euro in monete da due euro. Alcuni dei furti sono stati denunciati ai carabinieri di zona. E sempre ieri, a Moie, sarebbe finita nel mirino un’altra abitazione di via Leopardi, ma non si conosce ancora il quantitativo del bottino. Questo sciame di blitz dei topi di appartamento, che ormai prosegue da alcune settimane, continua ad essere denunciato dai cittadini, soprattutto attraverso i social. La guardia resta altissima nella popolazione.