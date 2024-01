Raid di furti nelle abitazioni: aumentati i controlli sul territorio

Sono stati intensificati i controlli nel Comune di Senigallia per contrastare il fenomeno dei furti in abitazione che, purtroppo, nelle ultime settimane ha registrato una intensificazione nel territorio.

Sei i colpi a segno in pochi giorni, tutti effettuati con lo stesso modus operandi: i malviventi hanno forzato la porta d’ingresso o una porta finestra e poi si sono messi a caccia di contati o gioielli.

Un fenomeno che sembra si sia momentaneamente arrestato: negli ultimi due giorni non sono state sporte denunce per furto. Durante gli accertamenti sono state impiegate diverse pattuglie del Radiomobile e delle Stazioni, e anche personale in abiti civili, che hanno effettuato mirati controlli nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno dei furti: Cesanella, Vivere Verde, via Campo Boario e centro storico.

Sono stati diversi i posti di controllo attivati lungo le principali arterie della città ma anche nell’hinterland.

Il servizio speciale ha consentito di identificare circa 60 persone e controllare oltre 40 veicoli elevando diverse sanzioni per infrazioni a norme del codice della strada. I servizi continueranno anche nei prossimi giorni proprio per contrastare il fenomeno dei furti in abitazione che destano maggiore preoccupazione fra i cittadini.