Raid in un’abitazione. Ma il furto va a monte

Si introducono in un’abitazione, ma la casa è in ristrutturazione e dentro non c’è nulla da rubare. Ladri beffati dalle finestre chiuse si sono introdotti, dopo avere forzato la porta finestra del bagno, in un casa a piano terra del quartiere Cesanella. Una volta dentro, i malviventi hanno però trovato un’amara sorpresa: l’abitazione era in ristrutturazione e all’interno non c’erano oggetti di valore. Non contenti si sono messi a rovistare tra gli scatoloni che i proprietari avevano accantonato in una stanza dell’appartamento. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati i proprietari, che ieri mattina, arrivati nella casa insieme agli operai, hanno trovato la porta socchiusa: una volta dentro, oggetti, libri e vestiti lasciati sparsi in terra. Da una prima ricognizione, sembrerebbe che i ladri non hanno rubato nulla. Nelle ultime settimane, ad essere presi di mira erano stati gli istituti scolastici della città, dove per due week-end consecutivi i malviventi si erano introdotti, rompendo un vetro, e si erano impossessati delle monete contenute all’interno dei distributori automatici. Nel week-end sono state rubate anche due biciclette lasciate in sosta in viale Leopardi: il furto è stato messo a segno mentre i proprietari si erano recati a fare una passeggiata. State in campana.

si. sa.