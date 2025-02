Raid sacrilego nella chiesa delle Grazie: condannato un 35enne, ma ora è introvabile

Una statua di Padre Pio fatta a pezzi, tre dipinti sfregiati su cui aveva fatto delle scritte e aveva fatto colare della cera calda, un microfono rubato e un messale a cui aveva strappato le pagine. Un raid sacrilego, compiuto l’11 ottobre scorso, nella chiesa delle Grazie di Jesi dove erano arrivati i carabinieri per arrestare il responsabile: un 35enne residente a Monte San Vito ma nativo di Isernia. Per il vandalo ieri è arrivata una condanna, in abbreviato, a due anni e otto mesi di reclusione, decisa dalla giudice Francesca De Palma.

Le accuse per l’imputato, difeso dall’avvocato Marco Subiaco, sono di imbrattamento e deturpamento di beni culturali, danneggiamento, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo il raid era finito in carcere, poi era stato rimesso in libertà con l’obbligo di dimora nel suo comune di residenza ma ha lasciato Monte San Vito poco dopo e ad oggi non si sa che fine abbia fatto. In udienza non si è presentato.

Quando il 35enne, ad ottobre, entrò in chiesa era primo pomeriggio e aveva aspettato di rimanere da solo per mettere in atto il raid ripreso dalle telecamere interne. Poco prima delle 14 era stata una parrocchiana a dare l’allarme. Aveva visto entrare l’uomo mentre lei usciva. Convinto di essere rimasto solo aveva estratto un pennarello iniziando a scarabocchiare i dipinti. Prima un quadro raffigurante Cristo e il Sacro Cuore, poi un altro raffigurante sant’Antonio e un altro ancora Santa Rita. Beni culturali che erano appesi in chiesa e dal valore strettamente religioso. Ad un dipinto aveva disegnato le lacrime, un cuore e scritto la parola "pace". Poi ci aveva colato sopra la cera calda.

Non contento aveva preso una grossa statua di Padre Pio spaccandola in più pezzi. Preso un messale ne aveva strappate le pagine ed infine aveva strappato i fili di alimentazione ad alcuni candelabri elettrici. Infine si era impossessato di un microfono, un lumino votivo, un caricabatteria per organo, tutte cose prese in chiesa. La donna che lo aveva visto era corsa dai carabinieri per chiedere aiuto. Una pattuglia che era in zona si era diretta subito in chiesa trovandolo ancora li vicino. Il 35enne però aveva spintonato i militari per sfuggire al controllo ma poi era stato bloccato e arrestato. La Procura aveva chiesto il giudizio immediato per lui.

Marina Verdenelli