Ramadan, il centro della Misericordia dona cibo ai neonati

In occasione del Ramadan, sotto la guida del presidente di Abdelkader Mekri il Centro Culturale della Misericordia di Fabriano, ha deciso di donare al centro di aiuto alla Vita, diversi alimenti per neonati. In particolare: biscotti ed omogenizzati. Hanno preso parte a quest’iniziativa la responsabile Maria Teresa Valentini, e la collaboratrice Lorenzetti Graziella. Oltretutto in onore del periodo Ramadan lo stesso centro culturale Misericordia servirà pasti caldi a "chiunque sia in condizioni di bisogno".