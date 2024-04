Ramadan, in mille per la festa di chiusura

Erano in mille ieri per la fine del Ramadan dentro e fuori alla palestra Carbonari. Una giornata di festa e preghiera iniziata alle 8,30 ma anche di integrazione con il presidente del Centro culturale islamico Elanouar el Miloudi, il vice sindaco Samuele Animali, e le assessore Valeria Melappioni e Loretta Fabrizi.

"E’ sempre un’emozione accogliervi in questa festa che è la festa di tutta la città – ha rimarcato il vicesindaco Samuele Animali -. Quest’anno più che mai è importante pregare, non solo per i nostri desideri ma anche per la pace, in questo mondo martoriato dalle guerre ci uniamo a voi nella preghiera. Viviamo in questa città tutti insieme e ciò testimonia che le differenze rappresentano fonte di ricchezza. La città sta crescendo anche grazie a voi. Lo testimonia la nuova casa per la vostra comunità, presentata di recente (la nuova "moschea" in via Cascamificio, ndr) e che servirà a pregare e lavorare insieme". Presenti anche i componenti del neo eletto comitato di quartiere: il presidente Andrea Bordoni, la viceprsidente Marina Ciarmatori, Giorgio Pittori e Anna Bellu.