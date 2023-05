Rami e rifiuti in spiaggia Ripascimenti distrutti

L’arenile devastato dall’alluvione, partiti i lavori di ripulitura. Sono tanti i rifiuti organici spiaggiati sia a levante che a ponente tra ombrelloni e attrezzature montante qualche giorno prima dell’allerta meteo, ma se ne attendono altri che saranno spiaggiati nei prossimi giorni trascinati dalla mareggiata e dalle correnti anche alla luce di quanto accaduto in Emilia Romagna. Gli operatori balneari non si sono persi d’animo e sono pronti a rimboccarsi le maniche perché la stagione parta nel migliore dei modi. Danni limitati grazie anche ai ritardi dovuti al maltempo che hanno portato molti operatori a sistemare la spiaggia in ritardo rispetto agli anni precedenti. L’assessore a porto, ambiente e gestione del verde ha già messo in moto la macchina operativa: "Abbiamo già iniziato il recupero di tutto il materiale – spiega -. Si lavora con 11 mezzi ed entro dieci giorni la spiaggia tornerà perfetta". Una rassicurazione importante per gli operatori balneari che ieri, complice qualche ora con timido sole, sono andati a verificare eventuali danni che, sembrerebbero essere circoscritti. I rifiuti organici interessano per lo più le prime cinque file di ombrelloni e tra gli stabilimenti più penalizzati ci sono quelli in prossimità del porto dove il materiale trascinato dalla corrente si è spiaggiato in maggiore quantità. Tra gli operatori c’è chi ha iniziato a raggruppare il materiale per agevolare il lavoro di Ecodemolizioni.

A vivere un incubo a causa del maltempo non sono stati solo i senigalliesi, ma anche i titolari degli esercizi presenti nel tratto di Marina di Montemarciano. Le mareggiate hanno trascinato detriti sulla spiaggia di Marina e hanno danneggiato in parte i lavori di ripascimento effettuati in corrispondenza del tratto di spiaggia tra i ristoranti ‘Alberto Berardi’ e ‘Heidi’. Lavori di ripascimento che erano stati eseguiti la scorsa settimana con il contributo della Regione Marche.