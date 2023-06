Ramo di pino cade sul marciapiede Sfiorati i bambini che vanno a scuola

Jesi

Grosso ramo di un pino si spezza e precipita sul marciapiede e sulla strada proprio mente mamme, papà e nonni accompagnano i bambini alle scuole vicine. È accaduto ieri alle 8 in via Gramsci poco sotto l’incrocio con via San Pietro Martire. Il grosso pino da cui si è distaccato il ramo si trova all’interno di un giardino privato per cui si è tentato inizialmente di allertare una ditta specializzata per la messa in sicurezza. Sul posto oltre ai proprietari del giardino e dell’albero finito sulla cancellata e sulla strada, anche i tecnici comunali oltre a una pattuglia della polizia locale che ha provveduto a far circolare le auto e i mezzi a senso alternato. Poco dopo è intervenuta una squadra di addetti del servizio manutenzione del Comune che hanno tagliato in pezzi il grosso ramo, liberando in pochi minuti la carreggiata e ripristinando le condizioni normali della viabilità. Anche stavolta come nei precedenti episodi di alberi e rami caduti in strada, piuttosto frequenti nell’ultimo periodo, solo spavento e fortunatamente nessuna conseguenza per i passanti.