"Ramy. The voice of Revolution", si parla di democrazia e libertà

Musica e parole per raccontare il dramma di un Paese in cui la democrazia e la libertà sono solo parole, perché nei fatti non esistono.

Lo dimostra ‘Ramy. The voice of Revolution’ di Valeria Raimondi ed Enrico Castellani di Babilonia Teatri, che va in scena in esclusiva regionale stasera (ore 21) al Teatro Pergolesi di Jesi. Il protagonista è Ramy Essam, ‘la voce della rivoluzione’, costretto all’esilio per il suo impegno a favore della causa di Khalid Said, colpevole di aver chiesto il motivo di una perquisizione improvvisa nei suoi confronti in un internet caffè. Due poliziotti lo uccidono. Il 25 gennaio 2011 in piazza Tahrir Ramy canta per Said.

Dal 2014 sulla sua testa pende un mandato di cattura per terrorismo. Il regime egiziano non gradisce la richiesta di libertà e giustizia per il suo popolo che lui canta senza sosta. L’artista ‘ogni giorno ci pone domande e chiede risposte – si legge nelle note di regia -. Domande che lavorando sul palco fianco a fianco con Ramy diventano profondamente concrete, umane, politiche, autentiche.

Al termine dello spettacolo il pubblico potrà partecipare all’incontroconversazione con i protagonisti, a cura di Pierfrancesco Giannangeli, docente, giornalista e consulente della Fondazione Pergolesi Spontini per la formazione del pubblico.