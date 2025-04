Rapina 15enne per vendetta: ha patteggiato

Diceva di vantare dei soldi da un 15enne così, la notte di Capodanno, lo aveva seguito e rapinato dello smartwatch e del cellulare. L’agguato era avvenuto in via Marconi, agli Archi. Vittima un ragazzino di origine bengalese. L’intervento di una pattuglia della polizia, che si era trovata a passare in zona, aveva evitato che il colpo fosse portato a termine. Gli agenti, visti due ragazzi a terra che si dimenavano, si erano avvicinati in sirena poi avevano rincorso il rapinatore che cercava di fuggire via. Era un egiziano di 23 anni, senza fissa dimora. Era stato arrestato per tentata rapina.

Ieri ha patteggiato in tribunale, davanti alla giudice Francesca De Palma. Ha preso un anno e otto mesi, pena sospesa. Era difeso dall’avvocato Michele Zuccaro che ha chiesto per lui la rimessa in libertà visto il patteggiamento concluso. L’imputato era in carcere dal giorno dell’arresto ed è stato tradotto in udienza dalla polizia penitenziaria. Sul fatto avvenuto aveva dato una sua versione dei fatti, spiegando che dal minorenne e da alcuni suoi amici lui avanzava del denaro, un debito pregresso a cui il ragazzino non avrebbe mai ottemperato. La notte di Capodanno l’egiziano contava di riscuotere i soldi ma non c’era stato nessun saldo del debito. Così avrebbe seguito il 15enne e arrivato agli Archi lo avrebbe aggredito strappandogli dal polso lo smartwatch e cercando di prendergli anche il cellulare. Una sorta di pegno fino al pagamento dei soldi che doveva avere. Durante la fuga aveva perso per strada un piccolo quantitativo di droga poi recuperata dai poliziotti. Per quello era stato solo denunciato.

ma. ver.