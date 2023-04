Rapina al market etnico "I soldi o spacchiamo tutto" La banda a rischio processo

di Marina Verdenelli

"Dacci i soldi o spacchiamo tutto". Erano arrivati in quattro, di sera, davanti al minimarket "Sharif" di corso Carlo Alberto e sotto questa minaccia, passando poi alle vie di fatto, avevano derubato il titolare di 1.200 euro. Ora il gruppetto rischia di finire a processo con l’accusa di rapina aggravata e danneggiamento aggravato. Ieri mattina infatti era fissata per loro l’udienza preliminare davanti al gup dopo che la Procura ha chiesto per tutti il rinvio a giudizio, ma si è dovuto procedere con un rinvio al 2 maggio perché uno dei quattro presunti rapinatori è irreperibile. Il fatto era avvenuto al Piano, l’11 gennaio del 2020, e i carabinieri erano riusciti ad individuare i primi tre responsabili dopo dieci giorni di indagini. Il quarto uomo era emerso successivamente. Si tratta di tre pachistani, di 26, 31 e 32 anni e un indiano di 26 anni.

Erano le 22 quando il gruppetto si sarebbe avvicinato al minimarket di proprietà di uno straniero. Il titolare aveva abbassato anche parzialmente la saracinesca perché stava chiudendo l’attività ma i quattro avevano bussato alla porta con insistenza. "Aprici, muoviti, dacci tutti i soldi o ti sfasciamo il locale" gli avrebbero intimato. Il commerciante si era rifiutato e avrebbe provato a mandarli via ma loro sarebbero passati all’attacco. Prima hanno preso a calci e a pugni la vetrata, frantumando un vetro, aiutati anche da alcune bottiglie. Da lì si è creato un’apertura e solo uno del gruppo sarebbe entrato aggredendo il titolare e portandogli via dalla tasca dei pantaloni un mucchietto di banconote, 1.200 euro, l’incasso della settimana. I banditi si erano poi dati alla fuga e il commerciante aveva chiamato i carabinieri. Iniziate le ricerche i militari erano risaliti a tre dei quattro responsabili. Il terzetto aveva già una misura cautelare in atto, un obbligo di dimora, per precedenti specifici, e all’epoca fu disposto per loro il carcere. I militari arrivarono anche al quarto componente. Le difese sono affidate agli avvocati Giuseppe Cutrona, Simone Matraxia e Pietro Sgarbi. Stando agli accusati non ci sarebbe stata nessuna rapina, solo un litigio. Per fargliela pagare il commerciante avrebbe simulato il furto. Saranno il giudice e l’eventuale processo a stabilire la verità.