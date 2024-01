Rapina al supermarket, condannata la coppia

Era evaso dai domiciliari e insieme alla fidanzata si era diretto alla Coop di Vallemiano. Lei era scesa ed entrata nel supermercato. Lui era rimasto in auto. La donna, 37 anni, era stata vista intascarsi dei prodotti, due confezioni di caffè, e il vigilante l’aveva bloccata. Il fidanzato, stessa età, era entrato per aiutarla. Insieme erano fuggiti via. La fuga era durata poco. I carabinieri li avevano rintracciati dopo poche ore: lui era stato arrestato, lei denunciata a piede libero. Entrambi sono finiti a processo per rapina e ieri il collegio penale presieduto dalla giudice Francesca Grassi li ha condannati a due anni e 6 mesi. Il colpo risaliva all’11 dicembre del 2017. La coppia, di origine rom, era arrivata alla Coop a bordo di una Fiat Punto rossa. Era entrata solo lei, facendo un giro tra gli scaffali. Poi aveva guadagnato l’uscita. Un vigilante l’aveva vista prendere la merce e non pagare così era stata fermata. Tra i due c’era stata una colluttazione finita con l’intervento del compagno. La difesa ha provato a spiegare in aula che il suo assistito non aveva capito che quella fosse una guardia giurata perché senza divisa.