Rapina alle Poste, punta la pistola sulla cliente: “Apritemi la cassaforte o l’ammazzo”

Rapina alle Poste: punta la pistola sulla cliente

Ancona, 25 marzo 2023 – Entra alle poste e minaccia una cliente puntandole una pistola alla testa: ‘Apritemi la cassaforte o l’ammazzo’. È successo ieri mattina poco dopo le 8,45 all’Ufficio Postale di Montemarciano: al momento dell’accaduto, oltre al personale, all’interno c’erano poche persone, tra queste una giovane di Montemarciano che è stata presa come ostaggio dal bandito solitario. L’uomo sarebbe entrato da solo con l’intento di mettere a segno un colpo grosso, ma è dovuto scappare senza bottino. L’accusa nei suoi confronti è quella di tentata rapina. Gli inquirenti non escludono che il malvivente possa aver agito con l’aiuto di un complice che gli abbia agevolato la fuga. L’uomo una volta all’interno dell’ufficio postale ha puntato la pistola prima verso una cliente che si trovava in fila allo sportello e poi alla testa della stessa e ha chiesto alle dipendenti di sbrigarsi ad aprire la cassaforte. Le dipendenti hanno subito risposto che non hanno a loro disposizione il codice, il bandito si è guardato attorno ed è scappato via a piedi. Sono stati momenti concitati quelli trascorsi dai presenti all’interno dell’Ufficio Postale dove per una manciata di minuti la paura ha preso il sopravvento su tutto. Il rapinatore aveva in...