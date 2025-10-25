Rapina con pistola, condannato anche il complice

Erano entrati in due, con il volto travisato e armati di pistola. In pochi secondi avevano rapinato un bar pizzeria a San Marcello, che stava per chiudere. L’arma era stata puntata contro due dipendenti, che si trovavano all’interno e che avevano dovuto aprire la cassa, dove erano contenuti quasi quattromila euro, tutto l’incasso della giornata. I banditi erano poi fuggiti a bordo di un’automobile che era stata parcheggiata vicino al centro commerciale, dove si trovava anche il pubblico esercizio rapinato. Qualcuno però era riuscito a prendere il numero della targa della vettura. Un particolare che, insieme alle telecamere della zona, ha permesso ai carabinieri di arrivare ai due rapinatori, autori del colpo messo a segno il 23 marzo del 2024. Uno ha definito la sua posizione in un procedimento già chiuso, prendendosi tutta la colpa. L’altro, un 48enne della provincia di Potenza, che sarebbe stato solo il proprietario dell’automobile, è stato condannato due giorni fa dal giudice Alberto Pallucchini per rapina in concorso. Il giudice ha inflitto una pena di due anni e due mesi, in abbreviato. L’imputato era difeso dall’avvocato Pietro Sgarbi. Stando alle accuse avrebbe fatto da palo al complice, e quindi doveva rispondere delle stesse accuse. Il 48enne però ha negato sempre i fatti, sostenendo che quella sera si trovava da tutt’altra parte, e che aveva solo prestato l’auto a un conoscente senza sapere l’uso che ne avrebbe fatto. Una versione che non ha retto davanti al tribunale. Uscite le motivazioni della sentenza la difesa ricorrerà in appello.

ma. ver.