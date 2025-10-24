Amor di patria
Sergio Gioli
Amor di patria
Ancona
CronacaRapina, identificato 21enne tunisino. E’ caccia all’uomo per arrestarlo
24 ott 2025
SARA FERRERI
Cronaca
Rapina, identificato 21enne tunisino. E’ caccia all’uomo per arrestarlo

Sarebbe il complice del giovane bloccato otto giorni fa. Avevano derubato un cittadino. che li aveva sorpresi nella sua auto .

Rapinato sotto casa dopo aver avvistato i ladri nell’appartamento di fronte al suo: incastrato anche il complice che però non è stato ancora trovato dai militari. La rapina era avvenuta il 15 ottobre scorso, attorno alle 21, in una zona residenziale di Fabriano.

La vittima, dopo aver allertato i carabinieri per la presenza di due uomini incappucciati nell’appartamento disabitato, aveva deciso di scendere nel cortile per evitare di essere derubato. Ed effettivamente, i due presunti ladri stavano rovistando all’interno della sua minicar.

Vistisi scoperti, i malviventi si sono avventati contro il fabrianese, lo hanno immobilizzato e rapinato del marsupio, con all’interno il cellulare e il portafogli contenente 20 euro. I carabinieri avevano arrestato uno dei due malviventi, un 21enne tunisino pluripregiudicato, per rapina in concorso.

Ora i militari del Norm hanno identificato il complice, che mentre uno dei rapinatori veniva bloccato ed arrestato dai carabinieri si era dato alla fuga riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Le indagini però sono proseguite e hanno consentito di identificare il complice. Si tratta di un 24enne tunisino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. Nei suoi confronti è scattata quindi una denuncia all’autorità giudiziaria per rapina in concorso. L’uomo al momento però sarebbe irreperibile e le indagini stanno proseguendo per rintracciarlo e recuperare la refurtiva.

Tag dell'articolo

RapinaCarabinieri