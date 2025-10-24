Rapina, identificato 21enne tunisino. E’ caccia all’uomo per arrestarlo

Rapinato sotto casa dopo aver avvistato i ladri nell’appartamento di fronte al suo: incastrato anche il complice che però non è stato ancora trovato dai militari. La rapina era avvenuta il 15 ottobre scorso, attorno alle 21, in una zona residenziale di Fabriano.

La vittima, dopo aver allertato i carabinieri per la presenza di due uomini incappucciati nell’appartamento disabitato, aveva deciso di scendere nel cortile per evitare di essere derubato. Ed effettivamente, i due presunti ladri stavano rovistando all’interno della sua minicar.

Vistisi scoperti, i malviventi si sono avventati contro il fabrianese, lo hanno immobilizzato e rapinato del marsupio, con all’interno il cellulare e il portafogli contenente 20 euro. I carabinieri avevano arrestato uno dei due malviventi, un 21enne tunisino pluripregiudicato, per rapina in concorso.

Ora i militari del Norm hanno identificato il complice, che mentre uno dei rapinatori veniva bloccato ed arrestato dai carabinieri si era dato alla fuga riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Le indagini però sono proseguite e hanno consentito di identificare il complice. Si tratta di un 24enne tunisino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. Nei suoi confronti è scattata quindi una denuncia all’autorità giudiziaria per rapina in concorso. L’uomo al momento però sarebbe irreperibile e le indagini stanno proseguendo per rintracciarlo e recuperare la refurtiva.