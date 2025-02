Rapinato con il taglierino sul treno regionale ad Ancona: arrestati due minorenni

Ancona, 14 febbraio 2025 – Sarebbero stati gli autori di una rapina aggravata ai danni di un passeggero che stava viaggiando su di un treno regionale in provincia di Ancona. Per questo due minorenni di origine tunisina sono finiti nei guai con questa accusa, per aver commesso il gesto insieme a una terza persona. Così, nei giorni scorsi, il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer di Ancona, con il supporto di personale della stessa sezione di Bologna e dei militari della Stazione dei Carabinieri di Cervia, ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale per i minorenni di Ancona, su richiesta della Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni dorico. Secondo gli inquirenti, l’episodio è accaduto lo scorso 6 gennaio quando un giovane, che stava percorrendo la tratta Bologna-Ancona, è stato accerchiato da un gruppo di coetanei. Dopo essere stato strattonato, è stato minacciato con un taglierino e rapinato di soldi, telefono cellulare, giubbotto e degli altri effetti personali. La vittima, subito dopo aver subito la rapina, è scesa dal treno e, non appena ne ha avuto la possibilità, si è rivolta alla Polizia Ferroviaria che immediatamente ha iniziato le indagini finalizzate all’identificazione degli autori del reato. Uno dei minorenni arrestati, in regola con le norme sul soggiorno degli stranieri in Italia, al momento dell’arresto, avvenuto in provincia di Ravenna, è stato trovato ancora in possesso del taglierino utilizzato per la rapina e di parte della refurtiva che, essendo stata sequestrata, verrà restituita alla vittima della rapina. Sono ancora in corso le indagini finalizzate alla individuazione dei complici. Indagini che sono volte anche ad accertare il possibile coinvolgimento dei tre giovani in episodi simili avvenuti sulla tratta ferroviaria. Per il capoluogo dorico sono giorni complicati: al porto di Ancona la guardia di finanza e i funzionari dell'Ufficio delle Dogane hanno sequestrato oltre 3.500 litri di olii d’oliva e 20 di altri prodotti alcolici importati clandestinamente dall’Albania. Gli agenti della Squadra Mobile hanno invece scoperto in centro ad Ancona, nell’abitazione di un 57enne tunisino, oltre 70 panetti di hashish, per quasi 7 chili complessivi, contenuti sia in uno zaino in casa sua sia all’interno della propria auto.