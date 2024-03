Rapina un 90enne per venti euro. Subito preso ed "espulso" dalla città

Pericoloso e con numerosi precedenti, il nigeriano che ha rapinato un anziano sabato scorso dovrà stare lontano da Ancona per quattro anni. Il questore Cesare Capocasa ha emesso ieri, nei suoi confronti, il foglio di via obbligatorio dal territorio comunale. Lo straniero, 30 anni, è stato protagonista già in passato di reati contro la persona, contro la pubblica amministrazione e ha violato più volte le norme sulla prevenzione all’alcol. Ad aggravare la sua posizione è stata anche l’età della vittima che ha rapinato, un ultra 90enne, considerata una persona vulnerabile. Per aver generato quindi uno stato di insicurezza nei cittadini, la rapina è avvenuta di pomeriggio, mentre l’anziano passeggiava in via Lauro Rossi, al Piano, il questore ha deciso di emettere la misura di prevenzione. Il nigeriano si trova attualmente in carcere perché dopo la rapina era stato subito individuato da una pattuglia ed è in attesa della convalida.

L’anziano è stato rapinato di 20 euro, una banconota che gli è stata strappata dalle mani. L’ultra 90enne si trovava a pochi passi da piazza Ugo Bassi quando è stato avvicinato dall’extracomunitario che lo aveva visto con il denaro in mano, probabilmente perché doveva andare a fare degli acquisti nelle vicinanze. Prima gli ha sferrato un pugno in faccia per poi gli ha strappato via il denaro. Il nigeriano ha iniziato a correre via, percorrendo il ponte della Ricostruzione. La rapina è stata vista quasi in diretta da un giovane che si trovava nelle vicinanze e ha sentito l’uomo chiedere aiuto. Mentre era al telefono con la polizia il giovane ha iniziato a seguire il rapinatore che in pochi minuti, correndo velocemente, ha raggiunto via Martiri della Resistenza. Una pattuglia delle Volanti, che si trovava in zona, è stata dirottata dalla centrale proprio nella zona della fuga e gli agenti hanno rintracciato il nigeriano che cercava di allontanarsi e lo hanno ammanettato.