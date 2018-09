Ancona, 29 settembre 2018 - «Quando siamo entrati nella villa era tutto a soqquadro. Mobili, vestiti, ogni angolo era passato sotto la mano dei rapinatori che sono stati all’interno dell’abitazione per circa due ore. Il nostro è stato un lungo e laborioso lavoro per repertare tutto quello utile all’indagine. Abbiamo preso anche oggetti».

Appena tornato dall’Abruzzo Massimiliano Olivieri, capo della polizia scientifica di Ancona, ieri sera ha raggiungo piazza Roma dove è stato allestito uno stand del suo reparto per la notte europea dei ricercatori, e ha raccontato alcuni passaggi dell’attività svolta da lui e dai suoi uomini che è stata fondamentale per prendere le belve di Lanciano, i rapinatori romeni accusati di aver picchiato e ferito Carlo Martelli e la moglie Niva Bazzan alla quale è stato tagliato anche un lobo dell’orecchio.



I coniugi, finiti in ospedale, erano stati vittima di un assalto domenica scorsa, nella loro abitazione in provincia di Chieti, mentre dormivano. Un assalto feroce che ha sconvolto tutta Italia per la sua violenza nei confronti dei due coniugi inermi.

«Siamo andati noi da Ancona – ha spiegato Olivieri – perché abbiamo competenze regionali, nello specifico Marche e Abruzzo. Siamo dotati di laboratori di criminalistica e personale esperto». Su cosa di quanto raccolto dalla scientifica dorica abbia portato gli inquirenti dritti ai romeni Olivieri, per motivi di indagine, non può ancora rivelarlo.

Sotto le loro mani però sono passati non solo i reperti presi in casa dei due coniugi, che ricondurrebbero agli arrestati, ma anche vestiti sporchi di sangue trovati nell’abitazione in corso Roma, a Lanciano, dove è stato arrestato uno dei romeni della banda che ha rischiato anche il linciaggio da parte dei residenti.

«Siamo arrivati in villa nelle prime ore del mattino – ha continuato Olivieri – e abbiamo fatto un sopralluogo anche con i colleghi di Chieti e Lanciano. Materiale utile è stato preso anche dalle due auto dei coniugi usate dai rapinatori per andare a fare prelievi bancomat e una terza vettura». Sono la Toyota Yaris della moglie e la Fiat 16 del marito e la Golf a bordo della quale due della banda stavano tentando di fuggire da Lanciano. I prelievi effettuati nell’abitacolo sono stati inviati per le analisi e il riscontro è atteso nei prossimi giorni. Servirà a rafforzare o meno il quadro accusatorio contro i fermati (4 romeni in tutto). L’attività della Scientifica dorica sarà unita a quella dello Sco di Roma, il servizio centrale operativo, che attraverso il sofisticato sistema Sai, un ricercatore di volti elettronico, ha permesso di identificare uno dei componenti della banda. Migliaia di frammenti video presi da una trentina di telecamere sparse per Lanciano. Lo stesso sistema ieri è stato mostrato allo stand di piazza Roma dove la polizia scientifica ha allestito anche il «Crime Bus» per spiegare e mostrare dal vivo ai curiosi accorsi la scena del crimine. «Qui c’è una riproduzione di tutto quello che abbiamo fatto a Lanciano e facciamo ogni volta che ci spostiamo – ha detto Olivieri – le strumentazioni utilizzate, le nostre valigette». Materiale che va da computer portatili resistenti ad ogni tipo di intemperie esterne e usati nelle zone terremotate a tutto l’occorrente per prendere e cercare impronte attraverso polverine che variano di colore asseconda della superficie da analizzare.