Rapinano tre minorenni. Uno viene condannato

Rapinati sotto i portici di piazza Cavour, una condanna e una messa alla prova. E’ arrivato il conto con la giustizia almeno per uno dei due baby rapinatori che il 30 agosto del 2021 avevano aggredito e derubato tre amici minorenni mentre pranzavano in un kebab della zona. Entrambi, uno di origine sudamericana e l’altro di origine nigeriana, erano minorenni all’epoca dei fatti. Quel giorno avrebbero preso di mira i tre amici, tutti 15enni. Prima si sono avvicinati ad uno di loro con la scusa di chiedere dei soldi spicci per comprare una bottiglietta d’acqua. Il ragazzino si era rifiutato dicendo che non ne aveva. A quel punto uno dei due bulli gli aveva preso il portafoglio strappandoglielo dalle mani e visto che era vuoto glielo aveva poi tirato addosso. Poi sono passati al suo amico, lo avrebbero immobilizzato con un braccio stretto attorno al collo per portargli via 20 euro che aveva in tasca. Il trambusto aveva fatto intervenire il titolare del kebab che aveva mandato via i due bulletti che stavano creando disturbo e problemi. Il terzo ragazzino si salvò per quello. I due infatti si stavano avvicinando anche a lui ma furono mandati via. Chiamata la polizia una pattuglia era arrivata individuando i due baby bulli ancora nei paraggi. Erano in piazza Cavour seduti su una panchina e furono identificati. Martedì la giudice Seveso ha condannato il bulletto nigeriano, oggi 18enne, ad un anno e dieci mesi di reclusione. Il giovane sta scontando già una pena in carcere a Bari per una rapina fatta nei bagni di piazza Roma. Era difeso dall’avvocato Aldo Rino Sichetti. Il sudamericano, 20 anni, è stato ammesso alla messa alla prova che farà per un anno in una pubblica assistenza. Era difeso dall’avvocato Michele Di Ruggero.

ma. ver.