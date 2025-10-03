Rapinarono un ragazzo, chiedono di patteggiare

di Marina Verdenelli

Tutta colpa di una valigia. Farla cadere accidentalmente sulla spiaggia aveva innescato un litigio finito con la rapina di un portafoglio e di un cellulare, per aver preso le difese di un amico.

Così un turista di Torino, 26enne, arrivato a Senigallia per una gara di pattinaggio, è stato preda di un gruppetto di bulli che la sfortuna gli ha fatto incontrare.

Il giovane, a giugno del 2021, si è trovato a discutere sul lungomare Dante Alighieri perché tre ragazzi di origine marocchina, tutti residenti in Vallesina, si erano arrabbiati per una valigia che un suo amico avrebbe fatto cadere da un muretto e poi fatta finire sulla sabbia. L’episodio è avvenuto di notte.

I tre marocchini avrebbero iniziato a prendersela con il ragazzo. Il proprietario del trolley pretendeva da lui 150 euro anche se la valigia non aveva nemmeno un graffio. Era iniziato un fastidioso diverio con i tre che continuavano a ripetere "adesso paghi i danni, ci devi pagare, forza paga".

Il 26enne aveva preso le difese dell’amico che poi, stanco della lite, aveva deciso di pagare: doveva però fare un bancomat. Nel tragitto era riuscito a fuggire via.

Il marocchino a quel punto voleva i soldi dagli amici rimasti, tra cui il 26enne: sono fuggiti tutti. Nel tragitto il 26enne aveva dovuto rallentare perché era l’unico con ai piedi le ciabatte. Si era fermato e poi aveva ripreso la corsa. Dopo un breve tratto, rimasto solo, aveva incontrato di nuovo i tre marocchini, che lo avrebbero minacciato con un coltello: "Stai fermo, pagaci o ti accoltelliamo".

La vittima avrebbe sentito qualcosa di appuntito alla schiena. "Non ho niente, lasciatemi", avrebbe risposto. Poi i tre gli avevano preso il portafogli, dove teneva 25 euro, e il cellulare. Tornati verso il lungomare, al passaggio di una pattuglia della polizia, i tre erano fuggiti.

Il torinese aveva chiesto aiuto e poi aveva sporto denuncia. Due dei presunti responsabili sono stati identificati, anche grazie alle telecamere della zona. Sono due 24enni, nati uno a Jesi e l’altro a Milano. La Procura ha chiesto il processo per entrambi. Quello nato a Jesi, difeso dagli avvocati Gabriele Galeazzi e Federico Arcolai, ieri voleva chiudere il processo con un patteggiamento a 2 anni e 3 mesi, ma l’udienza è stata rinviata al 14 ottobre, perché anche l’altro imputato ha fatto richiesta di patteggiare. Il gup Alberto Pallucchini deciderà per quella data per entrambi. Per il terzo aggressore non è stato possibile risalire ancora a un nome.