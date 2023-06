Rapinato dal tassista, ma assolto da calunnia

Rapinato dal tassista che non poteva pagare lo denuncia e si ritrova poi a processo per calunnia. Protagonista un 24enne che il 31 maggio del 2020 si era visto costretto a tornare a casa in taxi. Il giovane, difeso dall’avvocato Giuseppe Cutrona, aveva fatto tardi con una ragazza ed erano le 4 quando da via Martiri della Resistenza ha preso un taxi per farsi portare a Tavernelle. Arrivato alla chiesa del Pozzetto il giovane ha detto al tassista che non aveva i soldi per pagare la corsa e che sarebbe salito a casa a prenderli. L’uomo però gli avrebbe dato un pugno e sfilato via dalla tasca il cellulare. Poi sarebbe andato via a tutto gas. Il 24enne ha chiamato i carabinieri per la denuncia. La sua causa è stata archiviata ma si è ritrovato denunciato d’ufficio per calunnia. Ieri è stato assolto dal giudice Alberto Pallucchini "per non aver commesso il fatto". L’imputato procedeva con il giudizio abbreviato. Il tassista, un 55enne pesarese, lo aveva fatto finire in ospedale, con un occhio nero. Ai carabinieri però aveva detto che il cellulare non glielo aveva rubato ma lo aveva preso come pegno in attesa che il giovane andasse a pagare.