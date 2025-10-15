Rapinato dopo aver difeso un amico. Patteggiano, condanna sospesa

Una valigia fatta cadere accidentalmente sulla spiaggia aveva causato un litigio pretestuoso terminato poi con la rapina di un portafoglio e di un cellulare a un turista, che aveva solo voluto difendere un amico. La vittima, 26 anni, di Torino, era a Senigallia per disputare una gara di pattinaggio, ed è finito preda di un gruppetto di bulli incrociati in una serata estiva. Era giugno del 2021 quando si è trovato in mezzo a una discussione sul lungomare Dante Alighieri. Tre giovani di origine marocchina, tutti residenti nella Vallesina, se l’erano presa a male per una valigia che un amico del torinese avrebbe fatto cadere da un muretto, dove era appoggiata, finendo poi sulla sabbia. I tre stranieri non avrebbero gradito la cosa, vista come un affronto, e se la sarebbero presa con chi aveva fatto cadere la valigia per terra. Il proprietario del trolley pretendeva 150 euro come risarcimento, blaterando che c’erano stati dei danni, anche se la valigia non avrebbe avuto nemmeno un graffio.

Le voci si erano alzate, era iniziata una fastidiosa litania che vedeva i tre marocchini ripetere "adesso paghi i danni, ci devi pagare, forza paga". Il 26enne era intervenuto per prendere le difese dell’amico, cercando un compromesso che non c’è stato.

Alla fine l’amico del torinese aveva deciso di pagare i 150 euro, ma doveva fare un bancomat: si era avviato così in cerca di un atm. Nel tragitto però era riuscito a fuggire via. Il marocchino proprietario della valigia pretendeva i soldi dagli amici rimasti, tra cui il 26enne, ma in pochi secondi erano fuggiti via tutti. Nella corsa tuttavia il torinese aveva dovuto rallentare perché era l’unico con le ciabatte ai piedi. Dopo un breve tratto, rimasto solo, aveva incontrato di nuovo i tre marocchini, che lo avrebbero minacciato con un coltello.

"Stai fermo, pagaci o ti accoltelliamo". La vittima avrebbe sentito qualcosa di appuntito alla schiena. "Non ho niente, lasciatemi", avrebbe risposto. Poi gli avevano preso il portafogli, con dentro 25 euro, e il cellulare. Tornati verso il lungomare, al passaggio di una pattuglia della polizia, i tre erano fuggiti. Il torinese aveva chiesto aiuto e poi aveva sporto denuncia. Solo due dei presunti responsabili sono stati identificati, anche grazie alle telecamere della zona. Sono due 24enni, nati uno a Jesi e l’altro a Milano. Ieri hanno patteggiato entrambi davanti al giudice Alberto Pallucchini: uno, difeso dagli avvocati Gabriele Galeazzi e Federico Arcolai, ha avuto una pena a 2 anni e 3 mesi (pena sospesa), l’altro, difeso dall’avvocato Nicolò Pugno Vanoni, una pena a 6 mesi.

Marina Verdenelli