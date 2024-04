Rapinatore, foglio di via dopo i domiciliari

Rapinatore seriale, dopo gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico arriva anche il foglio di via per il 45enne della provincia di Salerno padre di tre figli. Venerdì della scorsa settimana i tre colpi, in meno di mezz’ora, pistola (giocattolo) in pugno di cui due falliti (uno alla Coal e l’altro alla tabaccheria Novelli) e l’ultimo riuscito alla farmacia Colle Paradiso. Dopo la proposta della compagnia carabinieri di Jesi e a seguito dell’istruttoria condotta dalla divisione anticrimine il questore Cesare Capocasa ha emesso a carico del 45enne la misura di prevenzione dell’avviso orale. L’uomo aveva a suo carico diversi precedenti per reati contro il patrimonio e relativi agli stupefacenti. Vista la gravità delle sue azioni il questore ha ritenuto necessario ammonirlo: è emersa la probabilità che l’uomo possa in futuro commettere altri delitti che possano mettere in pericolo la tranquillità e la sicurezza pubblica, considerando che le sue azioni hanno destato clamore, timore e una percezione di insicurezza nei cittadini. In caso di violazione potrà essere applicata una misura di prevenzione più grave.