Rapinatore incastrato dai video dei negozi

"In negozio c’erano tre clienti, all’inizio lui è entrato ed essendo io di spalle ha puntato la pistola ad uno dei clienti poi è venuto dietro il bancone e ha iniziato a strattonarmi ‘Apri cassa, apri cassa’ continuava a ripetere come per camuffare qualsiasi inflessione, ma io gli ho detto di no intimandogli di andare via che avrei chiamato i carabinieri". A parlare è Marco Novelli dell’omonima tabaccheria-alimentari di via delle Nazioni dove il giovane rapinatore di venerdì tardo pomeriggio ha fatto la sua seconda tappa. Anche questa, come la prima nel supermercato di piazza Vesalio andata a vuoto.

"Non sapevo se la pistola fosse vera o finta – aggiunge – ma forse preparato dall’esperienza della precedente rapina di marzo 2018 ho resistito. Quando ha visto che ho reagito al suo spintonarmi sembrava come impaurito come se fosse inesperto. A quel punto se n’è andato arraffando un pacchetto di sigarette. L’ho inseguito ma lui mi ha di nuovo puntato la pistola così ho desistito e chiamato i carabinieri. Lui si è dileguato a piedi non ho visto auto che lo attendevano". Erano le 18,23: questa seconda tentata rapina è durata appena un minuto. "Secondo me era italiano – spiega ancora Novelli – sembrava parlare un italiano stentato ma secondo me lo faceva appositamente. Aveva sul volto una maschera blu di stoffa, fantasia mimetica. Una tuta blu con il cappuccio. E’ alto 1,70, corporatura robusta e aveva le mani chiare. Poco dopo il bandito "inesperto" ha percorso appena 400 metri ed è arrivato al suo terzo obiettivo: la farmacia Colle Paradiso (via Appennini) dove stavolta è riuscito a portare via dei soldi dalla cassa per poi fuggire, probabilmente a piedi.

"Venerdì pomeriggio - spiegano dalla farmacia - dietro al bancone c’erano le dottoresse, ad una ha puntato la pistola e lei non ha opposto resistenza. Dentro c‘erano diversi clienti e fortunatamente tutto si è concluso in 30 secondi senza rischi per nessuno". Tutto era partito dalla Coal di piazza Vesalio dove il bandito col volto travisato aveva minacciato, pistola in pugno, il cassiere che però ha mantenuto il sangue freddo e nonostante il malvivente battesse con la pistola sulla cassa per farsela aprire è riuscito a metterlo in fuga. Ad attenderlo fuori un’auto blu con un complice a bordo. I carabinieri hanno acquisito le immagini e fatto rilievi, avrebbero individuato il rapinatore poco più che ventenne il quale avrebbe le ore contate.

Sara Ferreri