Rapine, era il terrore dei minorenni Due colpi: ventenne ai domiciliari

Era diventato il terrore dei minorenni di Ancona. Grosso, spavaldo, senza paura, si avvicinava alle vittime, tutti ragazzetti di 15-16 anni minacciando di avere un’arma in tasca: "Dammi i soldi" diceva loro digrignando i denti per incutere ancora più paura. Poi lo ripeteva: "Dammi i soldi o ti spacco tutto". I soldi glieli hanno dati veramente. In due occasioni. Il 26 dicembre vicino alle scuole Faiani di via Oberdan. Due i minorenni anconetani rapinati da questo tunisino di 19 anni alloggiato presso una comunità cittadina. Per l’esattezza 150 gli euro scuciti a uno dei due ragazzini verso la scalinata che porta in via ad Alto dove il giovane di origini nordafricane li aveva condotti entrambi con la forza e sotto la minaccia di un’arma che però la polizia non ha mai trovato.

Nel frattempo il tunisino ha continuato a imperversare sempre in centro. Sempre a danno di minorenni. In totale quattro i colpi di cui è sospettato. Ma sono due quelli che la Procura di Ancona gli contesta nella misura cautelare emessa nei suoi confronti nei giorni scorsi e che lo ha spedito agli arresti domiciliari in comunità. Una delle rapine è quella riferita in via Oberdan. la seconda è del 13 marzo scorso, commessa in concorso con un complice di minore età sempre a danno di due ragazzi di età inferiore a 18 anni. Stessa tecnica, identico modus operandi. Lui che li prende addirittura sottobraccio con la forza, trascinandoli dal capolinea dei bus di piazza Ugo Bassi fino ai giardinetti all’altezza di via Macerata. "Venite con me o vi gonfio. I soldi voglio, i soldi".

Assetato di danaro il tunisino li avrebbe minacciati e rapinati di un borsello. Per poi dileguarsi. Il lavoro della squadra mobile di Ancona è stato importante.

Gli investigatori hanno raccolto le denunce delle vittime, ricostruendo bene le rapine e le modalità delle stesse. E soprattutto hanno individuato subito l’auto dei fatti delittuosi, mettendolo alle strette. Ma lui, noncurante di chi gli stava alle costole, avrebbe continuato a rapinare. Ben due i colpi su cui starebbe indagando la Procura dei minori e che lo vedrebbero sempre al centro delle attenzioni.

Da valutare l’eventuale coinvolgimento di altre persone nei reati commessi. Gli elementi raccolti dagli inquirenti nel frattempo aumentavano. Tanto da convincere a chiedere al Gip una misura cautelare per il ragazzo, che nel frattempo aveva compiuto 20 anni. Dalla perquisizione domiciliare nei suoi confronti, è stato accertato l’abbigliamento che il giovane avrebbe indossato al momento delle rapine. Ma non è stata trovata l’arma che forse simulava solo di avere in una delle tasche del giubbotto.

Il Gip, sulla scorta della richiesta della Procura, ha concesso gli arresti domiciliari. La misura è stata applicata nei confronti del ventenne nelle ultime ore.

Non si può parlare di baby gang, in quanto i colpi messi a segno sono frutto del comportamento di un singolo o al massimo di due o tre persone. Ma gli episodi sono maturati nell’alvelo di una sacca di degrado che da tempo affligge il centro della città: proprio a ridosso delle scuole Faiani, infatti, era stata più volte segnalata la presenza di ragazzi violenti e autori di atti di violenza e di microcriminalità Gli stessi episodi di cui si sono anche macchiati in occasione di scorribande in piazza Roma e lungo corso Garibaldi.

Andrea Massaro