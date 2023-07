Rapinò 12enne, condannato "Ti faccio esplodere la testa"

di Marina Verdenelli

La vendetta di spaventarlo con una pistola, facendosi consegnare una maglietta come pegno per farlo tornare con i genitori e raccontare loro degli scherzi che il figlio faceva di sera gli costano due anni e quattro mesi di condanna per rapina aggravata. E’ di lunedì scorso il verdetto della gup Francesca De Palma per un 23enne di origine egiziana, ma da anni residente in città, che il 22 febbraio scorso si era così adirato per il suono del suo campanello da parte di un gruppetto di minorenni che era sceso in strada, armato di una scacciacani senza il tappo rosso e che all’apparenza sembrava proprio una pistola vera.

Con l’arma in mano, aveva rincorso i ragazzini. In quella circostanza, ne aveva raggiunto uno, di 12 anni, e dopo averlo fermato gli aveva puntato la pistola in faccia dicendogli: "Ti faccio esplodere la testa". L’egiziano si era fatto consegnare dal minorenne una felpa che indossava. Era sua intenzione restituirgliela solo dopo aver parlato con i genitori perché stanco di quelle scorribande sotto casa sua. "Torna con i tuoi a prenderla" gli avrebbe anche detto. Il ragazzino era corso a casa raccontando i fatti al padre e alla madre, spaventato, e i familiari si erano rivolti ai carabinieri per denunciare il 23enne che poi è finito a processo per rapina. Lunedì l’imputato, difeso dagli avvocati Emanuele Senesi e Giorgio Marchetti, ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato. Prima ha risarcito la vittima, di 800 euro, rappresentata dai genitori.

I familiari erano pronti a costituirsi parte civile ma visto il risarcimento non lo hanno fatto. Inizialmente chiedevano 20mila euro di danni morali patiti dal figlio. Il giorno della rapina, il 23enne era in casa e attorno alle 20.30 era stato disturbato dal suono del campanello. Non era la prima volta che gli facevano quello scherzo.

Svegliandosi di soprassalto aveva deciso di vendicarsi: così era sceso in strada con una pistola scacciacani, replica fedele di una Beretta 92 calibro 9, simile a quella in dotazione alle forze dell’ordine. Voleva intimorire quel gruppetto di ragazzini, tutti 12enni ma correndo, in via San Marco, ne aveva raggiunto solo uno. Dopo la denuncia i carabinieri erano andati a casa dell’egiziano, trovando la felpa, la pistola e un caricatore a salve. Per il 23enne era scattato l’arresto ai domiciliari che ora sono stati convertiti con l’obbligo di firma in caserma.