Rassegna dialettale: all’Astra c’è il Gruppo. Avis di Montecassiano

Al Teatro Astra di Castelfidardo questa sera (ore 21, ingresso 8 euro) terzo appuntamento con la decima edizione di ‘Madre Lengua’, la rassegna di teatro dialettale organizzata dalla Pro Loco e dalla compagnia I Gira…soli. Il Gruppo teatrale Avis Montecassiano presenta lo spettacolo ‘U’ bigliettu per gì in paradisu’ (‘Un biglietto per andare in Paradiso’). Si tratta di una commedia brillante in due atti definita ‘moderna e trasgressiva’, che regala momenti di autentico divertimento. La regia è di Adina Ginestra. Prevendita dei biglietti presso la Pro Loco in piazza della Repubblica (0717822987).