Rassegna "Musica Praecentio", a San Giovanni Battista prima assoluta del brano di Mariella Martelli

Il trentennale della Rassegna "Musica Praecentio" prosegue nell’anno appena iniziato con un programma dedicato alla Solennità dell’Epifania.

L’appuntamento previsto è per venerdì, giorno dell’Epifania alle 9,30 (ingresso libero), alla chiesa di San Giovanni Battista di Jesi. "Il palinsesto musicale dell’evento – spiegano gli organizzatori - è un ponte dinamico tra la nostra memoria e il domani, perciò rinnoviamo il proposito di tornare a giocare con luci, colori, suoni in combinazioni sempre diverse. Desideriamo rendere l’esperienza di ascolto ancora più speciale attraverso le "Poesie sacre, morali e spirituali" del Card. P.M. Petrucci (Venezia, 1686) che introdurranno i brani musicali appartenenti alla tradizione natalizia italiana e francese, dal XVI sec. fino alla contemporaneità. In particolare, il brano "D’Astro, ch’era nel Ciel…", una sorta di "coda luminosa" conclusiva, verrà eseguito in prima assoluta dal Maestro Mariella Martelli, del quale è pure autrice: bagliori cromatici e virtuosismi microdinamici costituiscono un distillato di eleganza e di raffinatezza espressiva".