Rassegna tra teatro, arte e sociale: ecco "Tespi - Malati di Niente"

Una rassegna multidisciplinare che intreccia teatro, arte, dimensione sociale e educazione. E’ ‘Tespi / Malati di Niente’, Festival di Teatro sociale e di promozione della salute mentale curato dal Teatro Giovani Teatro Pirata / Rete del Sollievo. Dopo un’iniziale tavola rotonda su promozione della salute mentale e inclusione sociale, mercoledì (ore 16) presso l’Associazione Serenamente di Falconara, protagonista sarà il cantautore e attore Bobo Rondelli, con due eventi a Monte San Vito. Giovedì 28 (ore 21) al Centro ‘Carlo Urbani’ sarà proiettato ‘L’uomo che aveva picchiato la testa’, il docufilm sulla vita e le canzoni di Rondelli realizzato dall’amico Paolo Virzì; sabato 30 al Teatro la Fortuna l’artista si esibirà in concerto, con i suoi brani, intensi e ironici, tra rock, jazz e canzone d’autore. Il delicato tema dei disturbi alimentari è al centro della proposta riservata alle scuole (il 27 a Monte San Vito e il 28 a Jesi) con quattro recite dello spettacolo ‘Perfetta? Quasi perfetta’ di Valeria Cavalli, con Claudia Veronesi.

Lo spettacolo vede in scena una giovane attrice che racconta la storia di Alice, vittima di sé stessa e del bisogno di modificare il suo corpo per adattarsi alle regole del mondo social. Il 29 altri due eventi al Teatro Comunale di Chiaravalle: la presentazione del libro "La malattia che cura il Teatro. Esperienza e teoria nel rapporto fra scena e società", con artisti, studiosi, critici e operatori chiamati a raccolta dal curatore Antonio Viganò, e lo spettacolo "Fratelli" della compagnia Teatro la Ribalta - Kunst der Vielfalt, con regia, costumi e scene dello stesso Viganò. Protagonisti sono Michele Calcari, Paolo Grossi. Con un linguaggio semplice, poetico e intensamente emotivo il pubblico è condotto nel mondo delle relazioni umane, in zone non ancora conosciute che portano a cercare l’altro, il diverso, senza stancarsi mai.

Il 6 dicembre sarà il giorno dedicato alla rete Teatro Sociale Marche. Tra gli eventi previsti, lo spettacolo "Aspettando Godot. Forse Beckett o forse la vita vera" al Teatro La Fortuna di Monte San Vito, performance finale del laboratorio della Rete del Sollievo Ambito 12 a cura di Teatro Giovani Teatro Pirata, e "Yume. Nulla di Spegne" della compagnia MeTa Teatro, in scena a Chiaravalle, lavoro nato per far esprimere ai ragazzi disabili i propri desideri profondi avvicinandosi all’idea che il sogno ci muove verso qualcosa, rompe l’alienazione e ci rende vivi.