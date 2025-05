Ravenna sconfitta dalla General Contractor: addio sogni playoff

71

RAVENNA

60

GENERAL CONTRACTOR : Ponziani, Malatesta ne, Bruno 6, Vettori 9, Di Emidio 3, Nisi ne, Berra 19, Valentini 14, Marulli 4, Cena, Petrucci, Zucca 16. All. Marcello Ghizzinardi

ORASI RAVENNA: Brigato, Ferrari 2, Munari 4, Crespi, Casoni 15, De Gregori 7, Tyrtyshnyk 4, Dron 16, Gay 12, Branchi ne. All. Andrea Gabrielli

Arbitri: Rinaldi (Li), Valletta (Pe)

Parziali: 18-14, 38-40, 56-50

Palatriccoli ultima fermata per Ravenna. Dopo il golpe domenicale sul parquet della Ristopro, all’Orasi non riesce il bis in terra Marchigiana, i sogni di gloria romagnoli si infrangono contro il muro difensivo General e la serata di grazia al tiro dall’arco della coppia Valentini-Zucca (4/7 a testa).

Alla formazione di coach Ghizzinardi l’onere e l’onore del viaggio in Brianza, Treviglio, dove domenica e martedi prossimi si va in campo per i turni 1 e 2 della corsa playoff.

Gara combattuta punto a punto e in equilibrio per i primi 30’ dopo il mini vantaggio (7-10) giallorosso in avvio. Jesi prova a prendere in mano il testimone, trova il primo canestro del 2025 di Marulli al palas amico ed esalta i colleghi dell’attacco orange che scrivono il fatidico 13 sulla anacronistica schedina totocalcio vecchia maniera a firma BB (Berra 6, Bruno 7).

Orasi spedita all’angolo, massimo vantaggio interno (25-14). Strada in discesa? Neanche per sogno: il tempo di riordinare le idee e puntale arriva la riscossa giallorossa: Dron indica la strada, canestro in penetrazione che spezza il lungo digiuno giallorosso dando il la al micidiale 14 a 0 che ribalta la frittata (25-28) al 15’. Botta e risposta nei minuti finali squadre divise da un possesso all’intervallo lungo.

Per la serie la V2 colpisce dopo il tè, Jesi prova la fuga con le triple di Valentini e Vettori (54-47), l’Orasi sembra accusare di colpo le fatiche dei due extra time di 72 ore prima, calo vistoso di energie e di idee, Jesi approfitta per fatturare il vantaggio in doppia cifra a 6’ dalla sirena (62-52), Valentini dall’arco pianta i chiodi sulla la bandiera che da il via libera per il ritorno al PalaTriccoli venerdi 16 gara 3 contro Treviglio.

Ravenna, stremata, non ne ha più e alza bandiera bianca, ai play off ci va la General Contractor confermando il piazzamento costantemente occupato nel corso della stagione. Tra le prime otto del campionato. Come volevasi dimostrare.

Gianni Angelucci