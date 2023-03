Ravvivare il centro: appello a Miceli

"La città ha bisogno di un Natale più attraente rispetto a quello dello scorso anno che è stato il più povero dell’ultimo periodo".

Così i commercianti del centro hanno chiesto aiuto all’imprenditore Natale Miceli che negli anni scorsi, nel periodo natalizio, ha creato un angolo magico attorno al suo B&B Le Conce con allestimenti tipici in stile americano. Proprio Miceli è stato appena premiato a Francoforte alla fiera Christmasworld di Messe per la migliore idea natalizia in assoluto eppure anche quest’anno, come lo scorso, rinuncerà a creare un evento natalizio a Jesi.

Lo scorso anno Miceli è tornato a Brooklyn dove da tempo realizza addobbi natalizi per le famiglie facoltose americane per le quali il Natale è una festività da celebrare in grande.

"In città – spiega Miceli - manca un’attrazione capace di richiamare persone da fuori. Sarebbe opportuno creare un appuntamento natalizio originale che crei la vera atmosfera del Natale, al di là delle luminarie che sono simili in tante città. Purtroppo il mio evento di creare una sorta di villaggio di Natale ed estenderlo fino al centro non è stato compreso, nonostante i commercianti mi abbiano chiesto di realizzare qualcosa di importante. Lo scorso anno avevo chiesto di farlo al Comune ma ho dovuto rinunciare per ostacoli burocratici e cavilli. Probabilmente sarà così anche quest’anno".

