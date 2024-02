Razzia di cosmetici con gli occhiali da sole Due rumene di 21 e 22 anni, già denunciate a novembre per furti simili, sono state denunciate per furto aggravato continuato in concorso a Jesi. Le donne avevano rubato cosmetici per un valore di 600 euro nascondendoli sotto gli abiti. Sono state individuate grazie alle immagini delle telecamere e vivono in campi rom a Roma.