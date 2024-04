Razzìe nelle auto, fermate prima di fare nuovi colpi

Denunciate per porto abusivo di armi e Comune di Ancona off limits per una delle due presunte ladre sorprese dalla polizia, domenica, in via Cavorchie. Furti sventati ancora prima che venissero compiuti in uno dei primi weekend primaverili. Gli agenti della questura dorica le hanno scovate durante un normale servizio di controllo del territorio. Agli occhi dei poliziotti, non sono sfuggite le due donne, di 18 e 20 anni, che – dopo aver intercettato lo sguardo degli uomini delle Volanti – hanno tentato di gettare qualcosa sotto un’auto in sosta cercando di non farsi notare dal 113. La Volante, però, le ha viste eccome. I poliziotti sono scesi e le hanno identificate: si tratta di due ragazze di nazionalità romena. Sotto la macchina parcheggiata nei pressi del marciapiede su cui passeggiavano indisturbate con fare sospetto, poco prima, avevano lanciato una chiave inglese, un cacciavite e un ritaglio di plastica rigida. È plausibile che si trovassero in zona per tentare dei colpi in abitazione. Proprio di un ritaglio di plastica rigida aveva parlato al Carlino una giornalista che aveva subìto un furto in casa in Corso Mazzini, circa un mese fa. Un ritaglio che era stato inserito nella sua porta mentre la proprietaria si stava facendo la doccia: "Ho sentito suonare il campanello tre, quattro volte. Solo dopo sono andata per aprire e ho visto una lastra sulla porta". Alla fine, però, la cronista era riuscita a mettere in fuga le ladre, descritte come giovani e non italiane. Che siano proprio loro? Non è da escludere. Le rumene fermate domenica sono state denunciate per il reato di porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. Il questore, Cesare Capocasa, per una delle due ha emesso una misura di prevenzione in quanto dall’attività istruttoria della Divisione anticrimine è emersa la sussistenza di precedenti per reati della stessa specie. La ladruncola dovrà lasciare il territorio del Comune di Ancona e contestualmente Capocasa le ha vietato di far rientro per un periodo di quattro anni, avvisandola che la violazione della misura comporta la reclusione e la multa.

Nicolò Moricci