Razzismo e odio per il diverso: ecco una mostra su Primo Levi

Una mostra che racconta il passato, ma che proprio per questo dice molto anche sul nostro presente. ‘Primo Levi, dalle leggi razziali alla scrittura creativa’, questo il titolo, parla di razzismo, di antisemitismo, di odio per il ‘diverso’. Questioni sempre attuali, purtroppo. Il progetto espositivo è promosso dall’Associazione Arte Cinema Teatro Volontariato, ed è sostenuto dall’Assemblea legislativa regionale. E sarà proprio il Palazzo delle Marche, in piazza Cavour, ad ospitare la mostra, che sarà inaugurata giovedì (ore 11.30).

"La mostra è rivolta in modo particolare agli studenti – dichiara il presidente del Consiglio regionale Dino Latini -. Mettiamo a disposizione la nostra sede perché va abbattuta la distanza tra chi vi opera e i cittadini. Crediamo nel dialogo attraverso la cultura".

Il curatore Giorgio Tabanelli annuncia che tra i circa duecento documenti esposti (libri, riviste, quotidiani) in sedici teche ci sono anche degli inediti. ‘Una sezione è dedicata alla letteratura per ragazzi, con libri in cui il cattivo, l’uomo del male, era l’ebreo. Una teca conterrà alcuni classici del razzismo, con rappresentanti della letteratura antisemita come Evola e Giovanni Preziosi. Ci sono riproduzioni di cartine che illustravano l’anatomia ‘fallace’ degli ebrei. Riguardo a Primo Levi saranno esposte le prime edizioni dei suoi libri’. Tabanelli cita naturalmente le leggi razziali del 1938, una delle pagine più infami del ventennio fascista. ‘E pensare che fino ai primi anni Trenta Mussolini considerava gli ebrei parte della nazione. Alcuni erano anche iscritti al partito. Gli italiani, poi, non erano mai stati razzisti. Tutto cominciò con la conquista dell’Etiopia e la paura della ‘contaminazione’ con la popolazione locale. E’ qui che il germe del razzismo si sviluppò. L’alleanza con la Germania di Hitler fece il resto’. La mostra sarà visitabile nell’orario di apertura del Palazzo delle Marche.

Raimondo Montesi