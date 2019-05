Ancona, 7 maggio 2019 - Cliente posta recensione negativa sulla pagina Facebook di un ristorante anconetano, il gestore replica stizzito e sui social si scatena il finimondo. Frotte di adepti dei social network si sono affrontati in una battaglia senza quartiere a colpi di insulti e minacce, in alcuni casi con toni di supremazia razziale al limite del consentito. Tutto per prendere le parti di una ragazza di origini bengalesi, Shana Ali, in Italia da vent’anni, residente a Milano, e di Giorgio Dedè, noto ristoratore anconetano, titolare della Vecchia Pesca, la palafitta sul mare a Torrette.

I fatti risalgono ai giorni di Pasqua, ma l’esplosione social c’è stata ieri. La cliente, in risposta alla notifica dalla pagina Facebook del ristorante, aveva allegato la sua recensione sulla serata appena trascorsa, criticando in diversi punti il ristorante, dal cibo al servizio. Una recensione negativa, ma senza toni pesanti. Secca è stata la replica di Dedè che, in risposta, ha criticato la cliente affermando che, visto il cognome sicuramente straniero, lei non aveva titolo per giudicare la qualità del pesce dell’Adriatico.

Nelle due interviste ai due contendenti, chiariremo le rispettive posizioni. Ciò che resta, tuttavia, sono le centinaia di messaggi aggiunti su un uno dei profili Facebook dedicati alla città di Ancona. In breve tempo è partito un dibattito tracimato poi in alcuni post davvero pesanti, tirando addirittura in ballo la razza, la patria e i rispettivi usi e costumi. Un botta e risposta a tratti vergognoso che ha finito con il danneggiare la Vecchia Pesca senza che il titolare ne fosse a conoscenza. Almeno fino a ieri.

La cliente Shana Ali

Shana Ali, come sono andate le cose quella sera?

«Il giorno dopo la serata alla Vecchia Pesca mi è arrivata la notifca dalla pagina Facebook del ristorante che mi chiedeva un parere. Così ho detto la mia, lamentandomi, senza alzare i toni e senza compromettere il ristorante e influenzare i clienti».

Beh, la sua critica però è stata dura, un’influenza negativa c’è stata, non è così?

«Forse, ma si trattava di una semplice recensione, a me non è andato giù il tono usato dal titolare nei miei confronti».

Lo ritiene un atteggiamento razzista da parte sua?

«Sì, dal nome ha pensato che io fossi straniera e dunque non avessi i soldi per andare al ristorante. Ormai è assodato che tutti gli stranieri siano poveri e siano al di sotto del profilo medio degli italiani. Ci sono rimasta molto male, mi ha dato fastidio. È vero, sono straniera, ma vivo in Italia da tanti anni, qui mi sono laureata».

Perché non si è lamentata sul posto, quella sera, a voce?

«Non volevo rovinare la situazione. Io e mio marito in quei giorni eravamo in Luna di Miele nelle Marche, abbiamo girato nella vostra regione e siamo stati una notte ad Ancona. Quel posto sembrava interessante, carino, mangiare sul mare, un’esperienza nuova, ma ci ha deluso, tutto qua».

Tra i messaggi successivi a quella recensione con risposta, sia il ristoratore che altri pensano che lei non capisca nulla di pesce, è così?

«Abitando a Milano, capita meno spesso e quando sono in viaggio cerco sempre di mangiare il cibo locale. Non sono super esperta, ma posso avere il diritto di dire che un piatto non mi è piaciuto? La sera dopo, a Cesenatico, ad esempio, abbiamo mangiato un fritto di pesce molto buono. In più, vorrei ricordare che in Bangladesh, da dove vengo, di pesce ce n’è a stufo».

È abituata a lasciare recensioni nei posti dove va a mangiare o dormire?

«Se capita sì, specie se mi arriva la notifica in cui mi si chiede un parere. Vede, sono commerciante, anche io gestisco un negozio e quando abbiamo della merce che non va bene so come comportarmi».

Accetterebbe le scuse del titolare della Vecchia Pesca?

«Non è questione di scuse, quella persona non la conosco, a me dispiace notare lo stereotipo che molti hanno verso gli stranieri. Ad incontrarlo, tuttavia, io non avrei alcun problema se ricapiterò dalle vostre parti».

Il proprietario Giorgio Dedè

Giorgio Dedè, si aspettava un ritorno così rumoroso dopo la sua risposta alla cliente che ha criticato il suo ristorante?

«No, è stato incredibile, dopo la sua telefonata, accorgermi di cosa aveva scatenato quella cosa. Certo che i social sono il male assoluto. Sto pensando di far scattare delle denunce nei confronti di alcuni partecipanti a quel pollaio».

Alcuni l’accusano di aver risposto a quelle recensione con un atteggiamento razzista, cosa ne pensa?

«Ma quale razzismo, non scherziamo, ho soltanto detto che una giovane ragazza come quella, di origini lontane da qui, non può conoscere il pesce del posto, ricciole, pesce azzurro o triglie. Cosa c’è di razzista in quelle frasi, me lo dica lei, era solo un dato di fatto, chi è ignorante, nel senso che non conosce la materia, non dovrebbe lasciarsi andare a simili commenti».

Eppure da quel commento, secondo alcuni, sembra che ci sia un’intenzione denigratoria nei confronti delle origini straniere, asiatiche, della ragazza, tutto falso?

«Certo, mi fa arrabbiare il fatto che a darmi del razzista siano state persone che non mi conoscono oltre al fatto che le critiche siano arrivate, soprattutto, da chi al mio ristorante non c’è mai venuto. Non sono razzista, non lo sono mai stato, non seguo la politica e da certi discorsi cerco sempre di stare lontano».

Ridirebbe la frase ‘sarà la terza volta in vita tua che esci fuori a cena, prima di sparlare impara’?

«Non ci vedo nulla di offensivo».

A qualcuno suona come la critica nei confronti di qualcuno che non può permettersi di andare a cena fuori, un malinteso?

«Una lettura di parte, il senso di quella frase è diverso. Volevo dire che alla sua giovane età, in arrivo da un Paese con altre tradizioni, a mangiare il pesce al ristorante probabilmente c’è andata poche volte in Italia».

Ha letto attentamente la valanga di post che sono stati pubblicati a causa del botta e risposta tra lei e la cliente di origini bengalesi?

«Ripeto, in un primo momento no. Quando lei mi ha chiamato la prima volta non immaginavo di trovarmi davanti una cosa simile. Centinaia di messaggi, molti dei quali mi hanno fatto arrabbiare».

Si sente di chiedere scusa alla cliente?

«E perché mai? Guardi in quale situazione mi ha messo con quella recensione, facendomi pure passare da razzista».