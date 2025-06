Rds, 13mila prenotazioni in meno di un’ora

Rds Summer Festival, attese in due giorni oltre 13mila persone. Prenotazioni esaurite in meno di un’ora. Sale la febbre per il bis di serate targate Rds che vedrà esibirsi sul palco di piazza Garibaldi venerdì saranno Serena Brancale, Capo Plaza, Bnkr44, Settembre, Alex Wyse e Venerus. Sabato sarà invece il giorno di Alessandra Amoroso, Baby k, Sangiovanni, Benji&Fede, Fred De Palma, Leo Gassman e Cioffi. A presentare gli artisti e a far vibrare la piazza ci penseranno Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi, due delle voci più amate di RDS 100% Grandi Successi. L’evento è gratuito ma su prenotazione: ieri, la app della Radio è stata presa d’assalto e in meno di un’ora gli ingressi sono risultati sold out. L’apertura è per le 18 e prima dei concerti, che prenderanno il via alle 21,30 circa, ad ingannare l’attesa sarà il contest di Galbanino, aperto a nuovi musicisti. Come ogni anno in centro storico sarà allestito il villaggio di Rds con installazioni luminose e corner dove sarà possibile cimentarsi in sfide proposte dalle main partner dell’evento. Il piano di sicurezza prevede due punti di accesso per il pubblico, uno per i possessori di pass e disabili ed un altro per gli artisti. Il piano di sicurezza è già stato presentato in Prefettura e nella giornata di oggi è atteso l’ok per dare il via a una delle kermesse più attese della stagione.