Rds, Achille Lauro e Giorgia alla prima serata

Rds Summer Festival, al via oggi le prenotazioni per partecipare all’evento gratuito in programma in piazza Garibaldi il 23 e il 24 giugno. Partito il countdown per accaparrarsi i biglietti che consentiranno di partecipare a due serate all’insegna della musica italiana, sei concerti per far ballare la spiaggia di velluto. Svelati i primi due ospiti che si esibiranno nella serata di apertura, si tratta di Achille Lauro, Giorgia, e per i più giovani il vincitore di Amici 2022 Luigi Strangis e Matteo Romano che con la sua ‘Tulipani Blù’ ha conquistato una generazione di adolescenti. Non è ancora stato reso noto il programma della seconda serata, ma è questione di ore.

Tra i nomi che sono circolati in città c’è anche quello di Biagio Antonacci, che potrebbe essere accompagnato nella serata da altri artisti amati da un pubblico giovane, un modo per rendere l’evento interessante per ogni fascia d’età. È questo l’obiettivo dell’Rds Summer Festival che farà tappa in città nell’anno del suo 45esimo compleanno.

Un modo per festeggiare dall’aperitivo fino a tarda notte, in un villaggio che verrà allestito nella piazza, con tanto di attrazioni per i più piccoli. La notte di musica si aprirà alle 18 con un dj set che accompagnerà il pubblico nell’attesa del grande concerto. Ma quello di Rds non sarà l’unico grande evento del mese di giugno, perché c’è attesa anche per il 21, quando a scendere in campo alle 21 allo stadio Bianchelli sarà la Nazionale Italiana Cantanti che sfiderà il Charety Senigallia nella Partita del Cuore ‘Insieme per Senigallia’, il contributo sarà interamente devoluto alla popolazione che ha subito danni durante l’alluvione dello scorso 15 settembre.

Una sfida che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 16 aprile ma che è stata rinviata proprio a causa del maltempo. Una settimana all’insegna dello sport e dello spettacolo, unico modo per partire con il piede giusto in una stagione che si rivela ricca di grandi appuntamenti. Un calendario trasversale quello messo a punto dal Comune di Senigallia che sta lavorando per inserire ulteriori eventi di grande richiamo. Intanto da questa mattina si aprirà la corsa per accaparrarsi uno dei 5mila biglietti messi a disposizione da Rds, necessari per assistere alle due serate di concerti gratuiti. Ma l’attesa di queste ultime ore è rivolta tutta ai nomi dei protagonisti della seconda serata del Festival che molto probabilmente saranno svelati nella giornata di oggi.