Rds, scatta la festa e centro storico blindato

Centro storico blindato già dal primo pomeriggio di oggi per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’Rds Summer Festival che ha scelto di festeggiare il suo 45esimo anno proprio sulla spiaggia di velluto, prima delle sei tappe del tour. Sul palco allestito in piazza Garibaldi saliranno Achille Lauro, Annalisa, Giorgia, Biagio Antonacci, Luigi Strangis, Junior Cally e Matteo Romano. La tappa marchigiana è già sold-out ma in caso di posti ancora disponibili, dovuti ad accrediti non convertiti entro le 19, sarà possibile accreditarsi direttamente all’ingresso fino ad esaurimento posti. Un concerto aperto a quattromila e 800 persone che potranno accedere da tre dei quattro accessi presenti nella piazza. Via Portici Ercolani, ma anche via Cavallotti, via Testaferrata, via delle Caserme resteranno chiuse al traffico veicolare, eccetto ammessi e inoltre nelle stesse vie è vietata la sosta. Inoltre potranno essere chiuse al transito altre vie nel caso l’inibizione del traffico veicolare si rendesse necessaria per garantire la sicurezza dei partecipanti alle iniziative o di provvedere alla apertura anticipata al traffico ordinario delle vie nel caso in cui le manifestazioni e il deflusso degli spettatori si concludano con anticipo rispetto al termine previsto.

Dal parcheggio antistante lo stadio Bianchelli e dal parcheggio multipiano di via Cellini, così come dall’area di sosta nell’ex Sacelit-Italcmenti, sarà possibile raggiungere la piazza transitando esclusivamente sul ponte degli Angeli, in quanto non è stata ancora aperta la passerella ciclopedonale installata per sopperire alla chiusura del ponte Garibaldi in attesa della ricostruzione. Oggi e domani, la festa sarà diffusa in tutta la città con una carovana itinerante, mentre domani, la festa esploderà dalle 18, quando nel villaggio allestito in piazza potranno divertirsi anche i più piccoli grazie a gonfiabili e attrazioni.

Ad animare la serata alternata ai dj set, saranno gli inimitabili conduttori di Rds che faranno ballare il pubblico trasformando piazza Garibaldi in una discoteca a cielo aperto. Tra gli ospiti più attesi ci sono sicuramente Achille Lauro e Annalisa, pronti ad intonare le hit dell’estate 2023, ma sarà una serata di musica per tutti i gusti: Biagio Antonacci e Giorgia ripercorreranno i loro più grandi successi facendo cantare un pubblico di tutte le età. Coloro che nelle settimane precedenti sono riusciti a iscriversi sul sito di Rds Summer Festival dovranno presentarsi ai punti accredito allestiti in Foro Annonario e Piazza Roma a partire da questa mattina e fino alle 19, per convertire il QR code ricevuto via mail e ricevere il braccialetto pass che permetterà di accedere al villaggio.

Silvia Santarelli