Rds Summer Festival boom, ma niente arrivederci

Rds Summer Festival, con il gran finale di Fred De Palma si chiude la terza edizione senigalliese dell’evento itinerante, ma nessun arrivederci al 2026. Il calendario degli eventi estivi si prepara a grandi cambiamenti in vista della prossima estate, preceduta dalle elezioni comunali. E se fino a un anno fa il festival, che nelle due serate ha portato in piazza quasi 13mila persone, era una certezza, dal 2026 potrebbe essere sostituito: sul tavolo del primo cittadino sono arrivate tantissime proposte che attualmente sono al vaglio degli amministratori.

Sabato, con Alessandra Amoroso, sul palco al settimo mese di gravidanza è arrivata a sorpresa Serena Brancale, ospite della prima serata, insieme hanno intonato quello che si candida ad essere uno dei tormentoni estivi. A sembrare un po’ sottotono, il duo Guerrini – Lanfranchi, mentre ad essere promosse a pieni voti sono state le giovanissime speaker Samara Tramontana e Lisa Lucchetta. Non è passato inosservato tra il pubblico, il mega schermo dove scorrevano le scritte che anticipavano il discorso dei conducenti, ironicamente ripetute ad alta voce dal pubblico presente in piazza e nel parterre. Una sorta di gobbo 2.0 installato al centro di piazza Garibaldi. Il duo Benji&Fede ha fatto irruzione sul palco sulle note di ‘Dimmi dove e quando’, cantata a squarciagola dai quasi 7mila arrivati in piazza Garibaldi.

E non è andata diversamente quando Sangiovanni, da tempo lontano dal palco ha cantato ‘Malibu’. Ad aprire la serata è stato Leo Gassman, che dopo aver coinvolto e convinto tutti, ha voluto dare un messaggio coprendosi le spalle con la bandiera della Pace. Baby K, che insieme a Fred de Palma era già stata sul palco dell’Rds Summer Festival un anno fa, è stata calorosamente accolta dal pubblico e proprio in occasione della tappa senigalliese della kermesse ha voluto festeggiare i 10 anni di ‘Roma – Bangkok’, cantando la hit insieme al pubblico.

Silvia Santarelli